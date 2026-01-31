Giá bạc rơi thẳng đứng: Người mua lỗ kỷ lục 19 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới vừa chứng kiến cú lao dốc hiếm thấy khi "bốc hơi" tới 30% giá trị, từ vùng trên 127 USD/ounce xuống còn khoảng 78,8 USD/ounce chỉ sau 2 phiên giao dịch.

Đây được xem là một trong những đợt bán tháo dữ dội nhất lịch sử thị trường kim loại quý, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá mà kim loại trắng tích lũy nhiều tuần trước đó.

Giá bạc thế giới giảm sâu trong bối cảnh có đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới là ông Kevin Warsh. Ngay sau thông tin này, các thị trường tài chính toàn cầu phản ứng mạnh: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, trong khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu; chỉ số USD cũng bật tăng.

Diễn biến trên phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng ông Kevin Warsh có thể ít ủng hộ việc cắt giảm lãi suất hơn so với các ứng viên Chủ tịch Fed khác, khi trước đó ông nhiều lần cảnh báo rủi ro lạm phát và kêu gọi Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Kevin Warsh cũng chia sẻ quan điểm với Tổng thống Donald Trump rằng Fed đã hành động quá chậm trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bên cạnh yếu tố chính sách, đà giảm của vàng và bạc còn chịu áp lực từ hoạt động chốt lời mạnh và việc thanh lý các vị thế mua ngắn hạn của nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Ở một diễn biến khác, Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) buộc phải lùi thời điểm mở cửa giao dịch khoảng một giờ vào thứ 6 do sự cố kỹ thuật tiềm ẩn. Sự gián đoạn này xảy ra sau một tuần biến động dữ dội của thị trường kim loại, khi giá đồng trên LME tăng vọt 11% trong phiên thứ 5, lập kỷ lục mới trên 14.500 USD/tấn.

Bạc nguyên khối trên thị trường quốc tế (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia cho rằng dù giá bạc nhiều khả năng đã hình thành đỉnh trung hạn sau đợt tăng quá nóng, lực mua mang tính trú ẩn an toàn vẫn sẽ duy trì sau một giai đoạn điều chỉnh được xem là lành mạnh. Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm chủ động làm suy yếu đồng USD.

Sau nhiều năm hoài nghi về vai trò của bạc do tính chất công nghiệp quá lớn, trong khi coi vàng là tài sản “không sinh lãi”, các định chế tài chính lớn đang điều chỉnh mạnh quan điểm. Bank of America hiện đặt mục tiêu giá bạc lên tới 170 USD/ounce, còn Citi Group vừa nâng dự báo ngắn hạn từ 100 USD lên 150 USD/ounce.

Theo giới phân tích, những biến động bùng nổ mà thị trường kim loại quý đang chứng kiến không đơn thuần là một nhịp tăng trong chu kỳ “bò tót” thông thường. Việc giá vàng nhanh chóng vượt mốc 5.000 USD/ounce và giá bạc chinh phục vùng 100 USD/ounce phản ánh sự lung lay mang tính nền tảng của niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu - một quá trình đã âm ỉ tích tụ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Sản phẩm bạc (Ảnh: Bloomberg).

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực chốt lời gia tăng là nguyên nhân chủ đạo khiến giá bạc đảo chiều mạnh trong phiên cuối tháng. Việc giá vượt nhanh các mốc tâm lý quan trọng, đặc biệt là ngưỡng 100 USD/ounce, đã kích hoạt làn sóng hiện thực hóa lợi nhuận của giới đầu tư ngắn hạn, khiến thị trường bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Đà giảm của bạc cũng chịu tác động cộng hưởng từ diễn biến kém tích cực của nhóm kim loại quý, trong đó có vàng - mặt hàng thường có mối tương quan cao với bạc trong các giai đoạn biến động mạnh.

Bên cạnh đó, những đồn đoán xoay quanh chính sách tiền tệ Mỹ, sau thông tin Tổng thống Mỹ chuẩn bị công bố ứng viên Chủ tịch Fed mới với lập trường cứng rắn hơn về lạm phát, đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD đi lên, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc trong ngắn hạn.

Trên thị trường tài chính, dòng tiền đầu tư vào bạc cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu. Tổng lượng nắm giữ của các quỹ ETF bạc đã giảm khoảng 5,1 triệu ounce trong phiên gần nhất, ghi nhận phiên rút vốn thứ 5 liên tiếp. Việc dòng vốn tổ chức rút lui khi giá đang ở vùng cao đã góp phần gia tăng áp lực điều chỉnh, khiến thị trường bạc khép lại tháng 1 với nhịp giảm sâu sau giai đoạn tăng nóng.

Chịu tác động trực tiếp từ đà lao dốc của giá bạc thế giới, giá bạc trong nước cũng giảm sâu trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 (31/1). Bạc thỏi loại 1kg giảm tới gần 19 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý hiện giao dịch quanh 84,67-87,28 triệu đồng/kg (mua - bán); bạc Ancarat ở mức 87,15-89,84 triệu đồng/kg (mua - bán); trong khi giá bạc thỏi Kim Phúc Lộc SBJ giảm xuống 107,92-111,04 triệu đồng/kg (mua - bán).