Giá bạc tăng cao, chuyên gia nêu cảnh báo quan trọng

Hiện, giá bạc thỏi tăng thêm hơn 8-10 triệu đồng/kg, đưa giá nhiều thương hiệu vượt xa mốc 100 triệu đồng/kg và thiết lập mặt bằng giá cao kỷ lục.

Tính trong một tuần gần nhất, giá bạc trong nước đã tăng 7-15%, tương đương mức tăng cao nhất đến 14 triệu đồng/kg. So với đầu năm, kim loại này tăng thêm 24-33 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng của bạc trong nước đến từ thị trường thế giới. Giá bạc giao ngay tiếp tục leo thang và duy trì ở vùng cao kỷ lục sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Tại thời điểm cập nhật, giá ở quanh 110,92 USD/ounce, tăng ròng khoảng 7% so với giá chốt phiên liền trước.

Chỉ riêng trong tháng đầu năm, giá bạc thế giới đã tăng xấp xỉ 40%, nối tiếp mức tăng phi mã của năm 2025. Xu hướng đi lên này được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư gia tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp ở mức cao và nguồn cung vật chất ngày càng thắt chặt.

Giá bạc vượt 110 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Đà tăng nhanh và mạnh của giá bạc đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư toàn cầu. Với mức tăng này, các chuyên gia đồng loạt cảnh báo rủi ro “mua đuổi”.

Bà Michele Schneider, chiến lược gia thị trường trưởng tại MarketGauge, tiết lộ bà đã chốt lời một nửa dù cho rằng bạc có khả năng lên tới 150 USD/ounce. Theo các chuyên gia, yếu tố đầu cơ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong nhịp tăng hiện tại, khiến xu hướng giá bạc ngắn hạn trở nên kém bền vững và tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Một chuyên gia khác lưu ý rằng với mức độ biến động cao của bạc, giá hoàn toàn có thể dao động 10% chỉ trong một ngày. "Giá càng cao, mức độ biến động càng lớn. Hoạt động chốt lời cũng có thể làm lu mờ sức hấp dẫn của bạc", vị này nói.

Về dài hạn, chuyên gia vẫn dự đoán giá có thể lên 120-150 USD/ounce khi bất ổn địa chính trị và kinh tế vẫn còn. Ông Neils Christensen, chuyên gia phân tích của Kitco News, nhận định việc bạc bứt phá lên các mốc cao chưa từng có phản ánh động lượng thị trường rất mạnh, khi tâm lý nhà đầu tư đang lấn át các yếu tố định giá truyền thống.

Cùng quan điểm, trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường kim loại quý, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia của BCA Research, cho rằng triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.