Gần 22 triệu cổ phiếu Hóa chất Đức Giang dư bán giá sàn

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/12, cổ phiếu DGC của Công ty Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn về 74.900 đồng/đơn vị. Ngày thứ 3 liên tiếp, mã này giảm hết biên độ, dư bán giá sàn gần 22 triệu cổ phiếu. Thanh khoản giảm sâu, lực mua bắt đáy yếu dần khi khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 1 triệu cổ phiếu.

Đà giảm của mã này cũng tác động tiêu cực đến chỉ số chung, cùng với FPT và ACB là những cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index hôm nay.

Một số báo cáo cho rằng cổ phiếu DGC đang đối mặt với 2 rủi ro, gồm khả năng tăng thuế xuất khẩu phốt pho và nguy cơ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30.

Chứng khoán tăng nhẹ trở lại (Ảnh: Đăng Đức).

Cùng với DGC, sàn HoSE hôm nay có thêm 2 cổ phiếu khác giảm sàn là CLW và TTF. Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã thoát cảnh giá sàn sau khi cổ đông doanh nghiệp thông qua phương án sắp xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan. Mã này tăng 4,29% trong phiên này, lên 17.000 đồng/đơn vị.

Sau những giờ giao dịch giằng co, VN-Index tăng 3,32 điểm lên gần 1.677 điểm. Thị trường được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng như HDB, TCB, STB, VPB, SHB, MBB....

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 847 tỷ đồng hôm nay, các mã bị bán ròng mạnh như DXS, VIC, FPT, HDB, DGC, SSI. Ngược lại, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng MBB, SHB, GEX, MWG, VND.