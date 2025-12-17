Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang, Quốc Cường Gia Lai vẫn giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/12, thị trường tiếp tục trạng thái giằng co và chịu nhiều áp lực. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,52 điểm, còn hơn 1.673,6 điểm.

Cả 2 cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) và QCG (Quốc Cường Gia Lai) đều giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp. Lực bán giá sàn khá mạnh, cuối phiên vẫn có hơn 14,3 triệu cổ phiếu DGC chất lệnh giá sàn và hơn 5,7 triệu cổ phiếu QCG nằm khớp lệnh ở mức giá thấp nhất.

Chứng khoán giảm (Ảnh: Hữu Khoa).

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai dường như vẫn bị ảnh hưởng bởi thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - bị đề nghị truy tố liên quan tới quá trình thâu tóm khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM.

Còn Hóa chất Đức Giang gần tới ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm nay, tỷ lệ 30% bằng tiền (3.000 đồng/cổ phiếu). 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 1.140 tỷ đồng cho đợt này.

Cổ phiếu DGC cũng là một trong số những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường chung hôm nay, bên cạnh đó là VJC, TCB, LPB, HPG, VPB... Ngược lại, thị trường được hỗ trợ tích cực bởi FPT, VCK, GEX, VPL, GEE.

Nhà đầu tư nước ngoài dường như cân bằng giữa lực mua và bán trong phiên hôm nay. Nhóm này mua ròng HDB, FPT, GEX... và bán ròng VIC, CTG, VHM, MSN.