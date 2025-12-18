Vua hóa chất Đức Giang giảm sàn, cổ đông lớn “mất” 3.180 tỷ đồng

Chốt phiên 18/12, áp lực bán mạnh khiến cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn. Khối lượng dư bán tại giá sàn gần 14,4 triệu đơn vị, tương đương khoảng 4% vốn công ty. Phiên hôm qua là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu DGc "nằm sàn". Vốn hóa của tập đoàn này khoảng 30.572 tỷ đồng, thấp hơn gần 31% so với đầu năm.

Là một trong những cổ phiếu giao dịch ổn định trên thị trường, diễn biến bất ngờ của DGC gây chú ý. Bên cạnh những đồn đoán liên quan đến pháp lý chưa được kiểm chứng, giới phân tích cũng cho rằng khả năng tác động đến giá cổ phiếu liên quan đến Nghị định 199/2025 của Chính phủ, khi tăng mức thuế xuất khẩu đối với sản phẩm phốt pho vàng từ 5% lên 10% (2026) và 15% (2027).

Với thị giá hiện tại, các cổ đông lớn của Hóa chất Đức Giang đã "mất mát" hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.

DGC đã có 2 phiên giảm sàn, bị bán tháo mạnh (Ảnh: VNDStock).

Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền "mất" 3.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tại thời điểm cuối năm, cổ đông trong nước nắm giữ 82,3% vốn điều lệ của Hóa chất Đức Giang, trong khi khối ngoại sở hữu 17,7%.

3 cổ đông lớn nhất đều là người trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền. Cụ thể, ông Đào Hữu Huyền sở hữu 18,38% vốn - tương đương gần 70 triệu cổ phiếu. Ông Đào Hữu Kha (em trai ông Huyền) nắm 5,97% vốn - tương đương 22,7 triệu cổ phiếu. Bà Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu ông Huyền) sở hữu 6,64% - tương đương 25,2 triệu cổ phiếu.

Vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đang nắm 3,76% vốn - tương đương 14,3 triệu cổ phiếu. Hai người con gồm Đào Hữu Duy Anh (Phó chủ tịch HĐQT) và Đào Hồng Hạnh cũng nắm tỷ lệ lần lượt 3,01% vốn - 11,5 triệu cổ phiếu và 1,35% vốn - hơn 5 triệu cổ phiếu.

Một số cá nhân khác sở hữu dưới 1%, trong đó con dâu Bùi Thị Hà Thu cũng đang nắm hơn 1 triệu cổ phiếu DGC. Cơ cấu này được giữ nguyên đến cuối tháng 6, theo báo cáo quản trị bán niên 2025.

Như vậy, với mức giảm của DGC từ 93.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 80.500 đồng/cổ phiếu, tổng cổ phiếu sở hữu của gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền đã “bay hơi” gần 3.000 tỷ đồng.

Quỹ ngoại Dragon Capital cũng “mất” 180 tỷ đồng

Ngoài nhóm cổ đông nội bộ, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital từng nắm giữ hơn 8% vốn Đức Giang tại thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên trong năm nay, nhóm quỹ này đã liên tục hạ tỷ lệ sở hữu và đến ngày 13/11 chỉ còn 4,98% vốn, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Số liệu tính đến 13/11, nhóm Dragon Capital đang sở hữu 18,921 triệu cổ phiếu DGC. Ước tính chỉ 2 phiên vừa qua, “cá mập” này đã thất thoát 180 tỷ đồng.

Không riêng cổ phiếu DGC, diễn biến tương tự xảy ra với 2 doanh nghiệp thành viên là Ắc quy Tia Sáng (mã chứng khoán: TSB) và Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã chứng khoán: PAT), khi TSB giảm sàn và PAT mất hơn 20% trong 2 phiên gần nhất.

Đà giảm sàn của DGC diễn ra ngay trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố thông tin tích cực về cổ tức. Hóa chất Đức Giang chốt ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 1.140 tỷ đồng cho đợt này.

Mức cổ tức này tương đương với kế hoạch của 2 năm liền trước (2023-2024), khẳng định truyền thống chia sẻ lợi nhuận đều đặn của "ông lớn" ngành hóa chất.

Hóa chất Đức Giang hiện giữ vị thế lớn trong ngành với công suất thiết kế 69.800 tấn phốt pho vàng/năm, chiếm 56% tổng công suất cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu axit photphoric lớn nhất Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng qua, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu 8.521 tỷ đồng (tăng 14%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp đang có dấu hiệu thu hẹp, giảm từ 35,3% xuống còn 33,3%, phản ánh những thách thức nhất định trong việc duy trì hiệu quả sinh lời cao như giai đoạn trước.