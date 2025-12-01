Giá bạc vượt đỉnh, "tay to" mạnh tay gom hàng

Cụ thể, dữ liệu từ Kitco cho thấy giá bạc vừa kết thúc tuần giao dịch ở mức kỷ lục trên 57 USD/ounce, tăng tới 98% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, vàng đang kiểm định ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.200 USD/ounce, tương ứng mức tăng gần 61% từ đầu năm.

Tỷ lệ vàng/bạc, vốn từng chạm 100 vào tháng 4, đã giảm xuống còn 74 và phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn. Một số nhà phân tích cho rằng đà tăng giá bạc này có thể kéo tỷ lệ trên trở lại mức 50. Có nhiều nguyên nhân hỗ trợ cho đà tăng giá vượt trội của bạc thời gian tới.

Diễn biến giá bạc thế giới (Ảnh: Kitco).

Thứ nhất, các nhà đầu tư đã nhận ra sự khan hiếm của bạc trên toàn cầu. Cụ thể, nhu cầu công nghiệp gắn với quá trình điện khí hóa nhanh chóng của nền kinh tế đã gây nên tình trạng thâm hụt nguồn cung đáng kể suốt 5 năm liên tiếp.

Theo dữ liệu của LSEG, nhu cầu công nghiệp đã tăng lên 689,1 triệu ounce vào năm 2024, từ mức 644 triệu ounce của năm trước đó.

Trong số này, 243,7 triệu ounce được sử dụng cho sản xuất tấm pin mặt trời, tăng từ 191,8 triệu ounce của năm 2023 và tăng 158% so với 94,4 triệu ounce vào năm 2020.

Trước nhu cầu tăng cao, lượng tồn kho trên mặt đất đã cạn kiệt và phần kim loại sẵn có thường không nằm ở đúng dạng hoặc đúng địa điểm. Sự mất cân đối đó đã gây ra hàng loạt cú sốc về nguồn cung trong năm 2025.

Thứ hai, làn sóng đầu tư lớn đã xuất hiện vào đầu năm, thể hiện qua khối lượng bạc khổng lồ chảy vào Mỹ do các nhà giao dịch chuẩn bị cho chính sách thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy bạc không bị đánh thuế, tâm lý lo ngại không hoàn toàn biến mất, đặc biệt sau khi Washington chính thức xếp bạc vào danh sách kim loại quan trọng.

Trong khi đó, lực mua mạnh từ Ấn Độ tiếp tục gây áp lực, góp phần đẩy lãi suất cho thuê và phí bảo hiểm lên mức kỷ lục toàn cầu. Một phần bạc cũng đã được chuyển khỏi Mỹ và Trung Quốc khi các nhà giao dịch tận dụng mức phí bảo hiểm cao. Dù vậy, nhu cầu gia tăng tại châu Á lại làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt bạc.

Với nhu cầu tăng vọt và hiện chưa có giải pháp cung ứng nào khác, các nhà phân tích cho rằng sức mạnh mới của bạc không chỉ là cú bứt phá ngắn hạn.