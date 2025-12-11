Cú nổi loạn lịch sử: Khi bạc làm lu mờ cả vàng sau quyết định của Fed

Một hiện tượng thú vị đang diễn ra trên thị trường kim loại quý mà ngay cả những nhà quan sát lão luyện cũng phải ngỡ ngàng. Suốt hơn 40 năm qua, giới đầu tư thường nhìn vào giá vàng để đoán định xu hướng của bạc. Thế nhưng, vài tuần trở lại đây, trật tự ấy dường như đã đảo lộn.

Chính bạc, chứ không phải vàng, đang là kẻ dẫn dắt cuộc chơi, khiến các nhà giao dịch vàng phải nín thở quan sát từng nhịp đập của kim loại trắng này để xác định hướng đi trong ngày.

Cú hích từ Fed và "cơn điên" của phe mua

Tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) đổ dồn về cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Đúng như kỳ vọng của 90% giới đầu tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Dù nội bộ Fed vẫn còn chia rẽ và Chủ tịch Jerome Powell tỏ ra khá thận trọng khi từ chối cam kết về các đợt cắt giảm tiếp theo, nhưng chừng đó là đủ để thổi bùng ngọn lửa hưng phấn trên thị trường kim loại.

Ngay sau quyết định này, giá vàng giao ngay đã đảo chiều ngoạn mục, tăng 0,7% lên mức 4.236 USD/ounce sau khi rũ bỏ được áp lực chốt lời. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất bầu trời tài chính hôm nay lại gọi tên bạc.

Hợp đồng tương lai bạc Comex giao tháng 3/2026 đã chạm mức cao kỷ lục 62,14 USD/ounce. Trên thị trường giao ngay, giá bạc cũng thiết lập đỉnh lịch sử tại 61,85 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng tới 113% - một con số khiến bất kỳ tài sản đầu tư nào cũng phải ghen tị.

Theo giới phân tích kỹ thuật, diễn biến giá tuần này cho thấy một pha bứt phá "sách giáo khoa" từ mô hình cờ tăng trên biểu đồ ngày. Nếu áp dụng các phép đo kỹ thuật chuẩn mực, đích đến tiếp theo của bạc có thể nằm quanh vùng 70 USD/ounce chỉ trong vài tuần tới, thậm chí là sớm hơn.

Phe mua đang tận hưởng cái gọi là hỗn hợp hoàn hảo: các tín hiệu kỹ thuật lạc quan kết hợp cùng các yếu tố cơ bản thuận lợi.

Giá bạc tăng, lập kỷ lục mới sau quyết định cắt giãm lãi suất của Fed (Ảnh: Bloomberg).

Khi nhu cầu công nghiệp gặp gỡ khoáng sản thiết yếu

Không phải ngẫu nhiên mà dòng tiền đầu cơ lại đổ dồn vào bạc mạnh mẽ đến thế sau khi vàng có dấu hiệu điều chỉnh. Sức hấp dẫn của bạc hiện nay không chỉ nằm ở vai trò trú ẩn an toàn hay kỳ vọng lãi suất giảm, mà đến từ chính vị thế của nó trong nền kinh tế thực.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội ngành bạc đã vẽ ra một bức tranh sáng sủa cho nhu cầu công nghiệp đến tận năm 2030. Sự bùng nổ của các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện (EV), trung tâm dữ liệu và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến bạc trở thành thứ nguyên liệu không thể thay thế. Hơn nữa, việc Mỹ chính thức xếp bạc vào nhóm "khoáng sản thiết yếu" càng củng cố vị thế chiến lược của kim loại này.

Trong khi nhu cầu tăng vọt, nguồn cung lại đang kể một câu chuyện khác. Tồn kho toàn cầu suy giảm, nguồn cung ổn định ở mức thấp đã tạo ra tình trạng thâm hụt cung - cầu dai dẳng. Các nhà phân tích tại SP Angel nhận định: "Sự vượt trội của bạc phản ánh dòng tiền đầu cơ đang tìm kiếm một tài sản có đòn bẩy cao hơn vàng, nhưng được hỗ trợ vững chắc bởi thị trường vật chất đang thắt chặt sau đợt siết cung hồi tháng 10".

Cẩn trọng với cái bẫy "mua tin đồn, bán sự thật"

Mặc dù bức tranh chung đang tràn ngập sắc xanh, nhưng không phải không có những đám mây đen lởn vởn ở đường chân trời. Jim Wyckoff, một nhà quan sát thị trường kỳ cựu, đã đưa ra cảnh báo về chiến lược kinh điển: "Mua theo tin đồn, bán khi sự thật được công bố".

Việc giá bạc đang ở vùng "quá nóng" có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn. Thực tế, ngay cả khi Fed giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, vốn được xem là "kẻ thù không đội trời chung" của kim loại quý, vẫn đang rình rập tăng trở lại. Theo Bloomberg, lợi suất trái phiếu dài hạn đã leo lên mức cao nhất trong 16 năm do lo ngại về lạm phát dai dẳng và kỷ luật tài khóa lỏng lẻo. Khi lợi suất trái phiếu tăng, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng và bạc sẽ bị bào mòn.

Thêm vào đó, bức tranh kinh tế vĩ mô của Mỹ hiện tại khá hỗn loạn. Dữ liệu JOLTS vừa công bố cho thấy số vị trí tuyển dụng bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng (đạt 7,67 triệu trong tháng 10), mâu thuẫn hoàn toàn với các báo cáo sa thải ảm đạm từ Challenger hay ADP. Sự "lẫn lộn" này khiến lộ trình chính sách của Fed trong năm 2026 trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập nhận xét đầy ẩn ý: "Chủ tịch Powell đã khéo léo lèo lái con thuyền Fed giữa những luồng quan điểm trái chiều. Thị trường hài lòng với kết quả hôm nay, nhưng liệu vàng và bạc có thể duy trì đà lập đỉnh mới hay không khi triển vọng năm tới còn quá nhiều biến số, đó vẫn là một câu hỏi ngỏ".

Có thể nói, bạc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Một cú nhảy vọt lên 70 USD là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng nhà đầu tư cũng cần giữ cái đầu lạnh trước những rung lắc mạnh có thể xảy ra khi "bữa tiệc" lãi suất tàn và thực tế kinh tế khắc nghiệt lộ diện.