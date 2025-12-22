ESG không chỉ giúp ngân hàng “làm nhanh hơn” mà còn “làm đúng hơn”

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 hôm nay (22/12) tại khách sạn Pullman, Hà Nội. Diễn đàn quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Nội dung này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Dàn diễn giả tại Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Dân trí).

Diễn đàn năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động trọng tâm, gồm các tham luận chuyên sâu, các phiên thảo luận đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của khoa học - công nghệ trong thúc đẩy thực hành ESG, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng. Các danh vị ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức tiên phong, có sáng kiến, kết quả nổi bật trong thực hiện các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Diễn đàn ESG Việt Nam được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi sâu rộng về xu hướng ESG mới nhất, các chiến lược chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những yêu cầu tuân thủ đang nổi lên trong khu vực. Năm ngoái, trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024 thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Các đơn vị được vinh danh danh vị thực thi ESG toàn diện tại Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

Sau các vòng đánh giá kỹ lưỡng, phiên họp chung khảo của Hội đồng Thẩm định ngày 15/12 vừa qua đã chọn ra được 32 đơn vị dành các danh vị Vietnam ESG Awards 2025, hứa hẹn là những cái tên nổi bật.

Trước đó, báo Dân trí đã tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 tại Hà Nội và TPHCM, gồm các hội thảo về thực thi ESG bằng AI và khoa học công nghệ, cùng các phiên họp Hội đồng cấp cao và Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 để lựa chọn doanh nghiệp vào vòng đánh giá chuyên sâu.