Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, gửi tiền ngân hàng nào lời nhất?

7 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu năm

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1-36 tháng, đưa mức cao nhất lên 6,25%/năm, chưa kể ưu đãi.

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết ở mức trần 4,75%/năm; trong đó kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,25%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,1%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng tăng mạnh lên 6,2%/năm, cao hơn trước 0,5-0,55%/năm. Với kỳ hạn 12-36 tháng, lãi suất cao nhất đạt 6,25%/năm, tăng 0,15-0,25%/năm tùy kỳ hạn.

Trong khi đó, BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất huy động tại quầy, với mức cao nhất 5,8%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Đây là lần đầu ngân hàng tăng lãi suất trong năm nay, sau đợt điều chỉnh hồi tháng 12/2025.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ đầu tháng 1, đã có 8 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo và BaoViet Bank tăng lãi suất, riêng ACB giảm nhẹ lãi suất kỳ hạn 3 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm do ACB vừa công bố, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng giảm nhẹ 0,05%/năm xuống còn 4,65%/năm; kỳ hạn 3 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên giảm 0,1%/năm xuống còn 4,65%/năm.

ACB chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

*Biểu lãi suất huy động các ngân hàng (đơn vị: %/năm)

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Agribank 3 3,5 5 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 5,3 VietinBank 3 3,4 4,5 5,2 Vietcombank 2,1 2,4 3,5 5,2 ABBank 4 4,2 6,5 6,5 Eximbank 4,3 4,3 4,9 5,2 HDBank 4,2 4,3 5,5 5,8 TPBank 4,75 4,75 5,1 5,5 VPBank 4,75 4,75 6,2 6,2

Lãi suất phân hóa: Ngân hàng nhỏ vượt 7%/năm

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 14/1, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng tiếp tục phân hóa rõ rệt theo nhóm quy mô và chiến lược huy động vốn. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng của nhóm này phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm.

Ngược lại, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ đang niêm yết lãi suất cao hơn đáng kể, nhất là ở kỳ hạn trung và dài. Nhiều ngân hàng đưa lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng lên trên 6%/năm nhằm tăng sức hút dòng tiền, như ABBank, BaoViet Bank, LPBank, NCB, OCB hay VPBank.

Đáng chú ý, một số ngân hàng như PGBank, Bac A Bank, Techcombank hay Vikki Bank niêm yết mức lãi suất từ 6,8-7,3%/năm ở các kỳ hạn 6-18 tháng, thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

Xét theo kỳ hạn, lãi suất 6 tháng đang là “điểm nóng” cạnh tranh khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh huy động ở mức 6-7%/năm, cao hơn rõ rệt so với kỳ hạn ngắn 1-3 tháng (chủ yếu dao động 4-4,75%/năm). Ở kỳ hạn dài 12-18 tháng, mặt bằng lãi suất có xu hướng ổn định hơn, phổ biến trong khoảng 5,8-6,5%/năm, cho thấy các ngân hàng thận trọng hơn với chi phí vốn dài hạn.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về thị trường ngoại tệ và liên ngân hàng tuần 5-10/1, doanh số giao dịch VND đạt khoảng 4,64 triệu tỷ đồng, bình quân gần 773.000 tỷ đồng/ngày, giảm hơn 347.000 tỷ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch USD quy đổi đạt khoảng 758.500 tỷ đồng, bình quân 126.400 tỷ đồng/ngày, tăng hơn 10.600 tỷ đồng/ngày.

Giao dịch VND chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm (95%) và 1 tuần (2%), trong khi với USD, kỳ hạn qua đêm và 1 tuần chiếm lần lượt 86% và 9% tổng doanh số.

Về lãi suất, lãi suất VND qua đêm tăng lên 4,62%/năm, còn lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm xuống 5,68%/năm. Đối với USD, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng đồng loạt giảm, lần lượt về mức 3,62%/năm, 3,64%/năm và 3,73%/năm.