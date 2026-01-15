Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, có tiền nên gửi ngân hàng nào?

Lãi suất huy động phân hóa: Ngân hàng tư nhân vượt 7%/năm, ngân hàng quốc doanh vẫn thấp

BaoViet Bank mới đây tăng lãi suất huy động tại toàn bộ các kỳ hạn 1-36 tháng, đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 6,25%/năm, chưa kể các ưu đãi cộng thêm cho người gửi tiền.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, từ đầu năm, 8 ngân hàng đã thay đổi biểu lãi suất huy động. Các đơn vị điều chỉnh tăng lãi suất gồm VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo và BaoViet Bank. ACB là đơn vị duy nhất giảm lãi suất với mức giảm nhẹ ở kỳ hạn 3 tháng.

Tính đến ngày 15/1, ở nhóm ngân hàng quốc doanh, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến nhìn chung duy trì ở mức thấp so với khối tư nhân.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra tiền (Ảnh: Thành Đông).

Tại kỳ hạn 1-3 tháng, Agribank, BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất phổ biến từ 3-3,5%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn, dao động 2,1-2,4%/năm. Ở kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất của nhóm này chủ yếu quanh mức 4,5-5%/năm, riêng Vietcombank ở mức 3,5%/năm. Đến kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất của các ngân hàng quốc doanh tăng lên khoảng 5,2-5,3%/năm, chênh lệch giữa các ngân hàng không lớn.

Đối với nhóm ngân hàng tư nhân, lãi suất huy động được niêm yết cao và phân hóa rõ hơn giữa các kỳ hạn. Ở kỳ hạn 1-3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến từ 4-4,75%/năm, một số ngân hàng như Bac A Bank, BaoViet Bank, BVBank, OCB, PGBank, Nam A Bank, VPBank niêm yết ở mức cao nhất 4,75%/năm.

Tại kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất của khối tư nhân tăng mạnh, phổ biến trong khoảng 5,2-6,5%/năm. Một số ngân hàng ghi nhận mức trên 6,5%/năm, đáng chú ý như Bac A Bank (6,8%/năm), ABBank (6,5%/năm), OCB (6,3%/năm), LPBank (6,2%/năm), BaoViet Bank và BVBank cùng ở mức 6,2%/năm. Riêng PGBank niêm yết mức cao nhất 7,1%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Ở kỳ hạn 12-18 tháng, phần lớn ngân hàng tư nhân niêm yết trong khoảng 5,7-6,5%/năm, trong đó Bac A Bank đạt 6,85-6,9%/năm, Techcombank niêm yết 6,95%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, OCB ở mức 6,6-6,8%/năm và PGBank cao nhất với 7,2-7,3%/năm.

Áp lực vốn gia tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Từ quý III/2025 đến nay, xu hướng tăng lãi suất huy động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà lan rộng và trải dài từ các ngân hàng quốc doanh cho tới nhóm ngân hàng tư nhân. Nhiều nhà băng nâng mặt bằng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, cho thấy mức độ cạnh tranh huy động vốn ngày càng gay gắt trong hệ thống.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định diễn biến lãi suất tăng ngay từ những tuần đầu năm phản ánh sự thay đổi của chu kỳ kinh tế, khi nhu cầu vốn phục hồi mạnh hơn, trong khi yêu cầu đảm bảo an toàn thanh khoản và cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Theo chuyên gia, việc nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động ngay từ đầu năm trước hết phản ánh nhu cầu chủ động củng cố nguồn vốn. “Thực tế cho thấy tăng trưởng tín dụng đang cao hơn đáng kể so với tăng trưởng huy động. Bên cạnh đó, khoảng 80% nguồn vốn huy động hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi gần 50% dư nợ tín dụng lại tập trung ở trung và dài hạn”, vị này nêu.

Sự chênh lệch về kỳ hạn này, dù vẫn trong giới hạn kiểm soát, nhưng khi tín dụng tăng nhanh sẽ tạo áp lực nhất định lên khả năng cân đối nguồn vốn và thanh khoản của các ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn dài hơn, có thể được xem là bước đi phòng ngừa và củng cố nền tảng, thay vì phản ánh rủi ro thanh khoản tức thời.

Về kịch bản lãi suất trong thời gian tới, ông Huy cho rằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ và có chọn lọc, phù hợp với nhu cầu vốn và chiến lược nguồn vốn của từng ngân hàng. Lãi suất điều hành khả năng vẫn được giữ ở trạng thái thận trọng, nhằm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cũng cho rằng lãi suất tăng trong những tháng cuối năm thực chất không phải là điều bất thường nếu đặt trong toàn bộ bức tranh điều hành và chu kỳ vận động của nền kinh tế.

Trong vài tháng tới, ông Huân dự báo lãi suất sẽ duy trì trạng thái nhích lên nhưng có kiểm soát và khó hình thành một chu kỳ tăng mạnh như giai đoạn năm 2022.

“Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể còn biến động theo nhịp thanh khoản cuối năm 2025 và đầu quý I/2026, nhưng sẽ khó vượt ra ngoài biên độ mà Ngân hàng Nhà nước mong muốn, bởi nhà điều hành vẫn chủ động bơm - hút vốn theo diễn biến thị trường. Lãi suất tăng là phản ánh tự nhiên của cung - cầu, nhưng mức tăng sẽ diễn ra có trật tự”, ông nhấn mạnh.