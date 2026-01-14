Người có nhà cho thuê cần lưu ý quy định mới về thuế áp dụng từ năm 2026

Từ năm nay, hàng loạt chính sách thuế liên quan đến hoạt động cho thuê nhà dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình.

Trong bối cảnh cơ quan thuế tăng cường quản lý, chuẩn hóa dữ liệu và siết chặt việc kê khai, nộp thuế, người có nhà cho thuê nếu không kịp thời cập nhật quy định mới rất dễ phát sinh sai sót, thậm chí đối mặt với rủi ro bị truy thu, xử phạt. Vì vậy, việc nắm rõ những điểm cần lưu ý ngay từ đầu là yếu tố then chốt để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và tránh những hệ lụy không đáng có.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê tài sản của cá nhân từ năm nay được xác định dựa trên tổng doanh thu phát sinh trong năm.

Cụ thể, trường hợp doanh thu cho thuê không vượt 500 triệu đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, nghĩa vụ thuế sẽ phát sinh theo quy định.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Một điểm đáng chú ý là lệ phí môn bài đối với hoạt động cho thuê tài sản đã được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026. Điều này giúp giảm một phần chi phí hành chính cho cá nhân có tài sản cho thuê, đồng thời đơn giản hóa nghĩa vụ tài chính so với các năm trước.

Với các trường hợp có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thuế giá trị gia tăng được tính bằng 5% trên tổng doanh thu cho thuê. Trong khi đó, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng.

Ví dụ, doanh thu cho thuê tài sản là 900 triệu đồng/năm, thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ được tính theo công thức: 900 triệu đồng x 5% = 45 triệu đồng. Còn thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (900 triệu đồng - 500 triệu đồng) x 5% = 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 65 triệu đồng.

Về phía doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, cơ quan thuế lưu ý hồ sơ cần đầy đủ hợp đồng thuê tài sản, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cho thuê và căn cước công dân của cá nhân cho thuê. Đáng chú ý, đối với các khoản thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt thì mới được tính là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế.

Liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế nêu rõ hai trường hợp. Trường hợp cá nhân cho thuê trực tiếp thực hiện việc kê khai, nộp thuế, doanh nghiệp đi thuê có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ chứng từ và lập bảng kê theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân, nội dung này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng thuê tài sản và doanh nghiệp không phải lập bảng kê.

Theo cơ quan thuế, các sai sót trong hợp đồng thuê hoặc việc áp dụng chưa đúng nghĩa vụ thuế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, như bị loại chi phí khi quyết toán, bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính.