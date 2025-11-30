Dự báo giá vàng sau tuần tăng dựng đứng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây là mức kỷ lục của mặt hàng này. Chốt tuần, kim loại quý ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thế giới. Giá vàng thế giới kết thúc tuần này ở mức 4.218 USD/ounce, ghi nhận tuần sau 2 tuần giảm liên tiếp trước đó song vẫn còn kém đỉnh cũ hơn 100 USD/ounce.

Thị trường đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng tới. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng trong nước và thế giới chênh nhau 134,8 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện lên hơn 20 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia đang quay lại với xu hướng tăng giá đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư cũng củng cố xu hướng tăng giá của họ.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của sàn giao dịch Forex.com, nhận định. Ông cho biết đã duy trì quan điểm tăng giá trong thời gian dài và hiện không thấy lý do gì để thay đổi..

James Stanley lưu ý: “Những diễn biến này rất khó theo đuổi, vì vẫn có khả năng các nhà đầu cơ giá lên dài hạn sẽ tận dụng đợt phục hồi này để chốt lời trước cuối năm”. Ông bổ sung rằng mức hỗ trợ hiện tại vẫn khá hấp dẫn, và vùng 4.150 USD tiếp tục là một điểm đáng chú ý.

Cũng theo quan điểm đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của đơn vị chuyên về đầu tư Asset Strategies International, đánh giá triển vọng vàng vẫn tích cực. “Kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ 3 của Fed trong tháng 12 đang gia tăng trở lại. Yếu tố này là tín hiệu hỗ trợ giá vàng”, vị này nêu.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management bày tỏ sự lạc quan: “Giá vàng gần đây tăng lên khi các đồn đoán quanh cuộc họp Fed sắp tới nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm”. Dù vậy, ông cảnh báo thị trường sẽ đối mặt với nhiều dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần tới, có thể gây biến động cho giá vàng.

Ở góc nhìn trung lập hơn, Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, cho rằng xu hướng hiện tại “không thay đổi”. Theo ông, cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất tháng 12, giá vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng nhưng khó bứt phá mạnh.

“Kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã phần nào được phản ánh vào giá, khiến rủi ro hiện tại là Fed có thể không cắt giảm. Tuy nhiên, có thể thấy đáy sau mức đỉnh tháng 10 đã được thiết lập, và giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trước khi bước vào một nhịp tăng mới”, ông nêu.

Trong tuần này, khảo sát giá vàng của Kitco News ghi nhận 14 nhà phân tích tham gia. Đà tăng đang quay trở lại và nghiêng về phe mua sau màn thể hiện tích cực của kim loại quý. Có tới 11 chuyên gia (79%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, chỉ một chuyên gia (7%) cho rằng giá sẽ giảm và 2 chuyên gia còn lại (14%) dự đoán vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, ở khảo sát trực tuyến, 260 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được củng cố sau khi giá vàng bật lên khỏi vùng hỗ trợ 4.000 USD. Có 183 nhà đầu tư (70%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 29 nhà đầu tư (11%) cho rằng giá sẽ giảm và 48 nhà đầu tư còn lại (19%) kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Tuần tới, vào thứ 2, tâm điểm sẽ là chỉ số PMI Sản xuất tháng 11 do ISM công bố. Sang thứ 4, thị trường tiếp tục theo dõi chỉ số PMI Dịch vụ của ISM, cùng với báo cáo việc làm tư nhân ADP tháng 10. Thứ 5, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch khép lại với 2 chỉ báo quan trọng: chỉ số PCE lõi tháng 10 và khảo sát sơ bộ tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 12.