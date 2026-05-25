Dự báo bi quan về giá vàng sau 2 tuần giảm liên tục

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/5 đến 24/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là tuần thứ 2 liên tiếp giá kim loại quý trong nước đi xuống. Nếu tính từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 1, vàng miếng đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng.

Còn so với thời điểm mở cửa tuần, giá chiều mua vào và bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng miếng SJC tại thời điểm đầu tuần và bán ra trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư sẽ lỗ tới 5 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân không chỉ đến từ đà giảm của giá vàng mà còn do khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra bị đẩy lên quá cao.

Thực tế, khi nhà đầu tư mua vàng ở mức giá bán ra của doanh nghiệp và bán lại theo giá mua vào, khoản chênh lệch 3 triệu đồng/lượng gần như trở thành mức lỗ “cố định” ngay tại thời điểm giao dịch. Khi giá vàng tiếp tục giảm thêm khoảng 2 triệu đồng/lượng trong tuần, tổng mức lỗ bị nới rộng lên khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 4.508,5 USD/ounce, giảm 30,7 USD/ounce so với một tuần trước và ghi nhận 2 tuần giảm giá liên tục. Áp lực điều chỉnh của giá vàng quốc tế tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường trong nước.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến FxPro lại dự báo giá vàng sẽ giảm giá trong ngắn hạn. Theo vị này, giá vàng tuần qua đã giảm xuống quanh 4.460 USD/ounce trong nửa đầu tuần, trước khi phục hồi nhờ các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, qua đó giúp thị trường ổn định trở lại trên mốc 4.500 USD/ounce.

Dù ghi nhận những tiến triển nhất định trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, ông Alex Kuptsikevich vẫn cho rằng khả năng cao giá vàng sẽ giảm về vùng 4.370-4.400 USD/ounce vào cuối tuần này.

Ông cảnh báo rằng thị trường có thể chứng kiến cuộc giằng co mạnh giữa phe mua và phe bán tại vùng giá này. Nếu áp lực bán gia tăng nhanh chóng, đà giảm của vàng có thể bị đẩy mạnh hơn nữa. Ngược lại, thị trường cần ổn định trở lại trên ngưỡng 4.800 USD/ounce trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International tiếp tục giữ quan điểm kém lạc quan với vàng. Ông cho rằng lạm phát cao khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất gần như không còn. Thậm chí, theo ông, thị trường đang bắt đầu tính tới nguy cơ tăng lãi suất trở lại - yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Tuần giao dịch mới bắt đầu từ hôm nay được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.

Tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.