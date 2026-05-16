Giá vàng khác thường

Chốt phiên 15/5, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước. Động thái này là một trong những mức điều chỉnh đáng chú ý của vàng miếng trong phiên giao dịch gần nhất.

Đối với vàng nhẫn, giá tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt giảm mạnh xuống mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước đang lùi về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Đà giảm mạnh của vàng trong nước diễn ra sau nhiều phiên lệch pha với vàng thế giới. Những phiên trước, bất chấp việc giá vàng thế giới liên tục giảm nhưng vàng trong nước lại gần như bất động.

Trên thế giới, giá vàng đóng cửa cuối tuần ở mức 4.541 USD/ounce, giảm 121 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 2,5%.

Sự sụt giảm mạnh của vàng xuất phát từ hy vọng về tiến triển ngoại giao ở Trung Đông nhanh chóng tan vỡ. Các nhà giao dịch đang dự đoán nhiều khả năng Mỹ sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nhằm kiềm chế lạm phát. Điều đó được xem là yếu tố then chốt gây áp lực lên thị trường vàng.

Khi lãi suất tăng, đồng USD thường mạnh lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư tổ chức. Đồng thời, lãi suất cao cũng khiến tâm lý chấp nhận rủi ro suy giảm, hạn chế nhu cầu đầu cơ vàng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định vàng đang chịu sức ép kép từ giá trị đồng USD mạnh và lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trong bối cảnh không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong tuần tới, giá vàng sẽ tiếp tục biến động chủ yếu theo diễn biến của giá dầu và tình hình địa chính trị Trung Đông.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tiếp tục tăng giá sang phiên thứ năm liên tiếp trong thứ sáu và đang hướng tới mức tăng theo tuần cao nhất trong vòng hai tháng, khi kỳ vọng của thị trường về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,46%, hiện ở mức 99,27.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.131 đồng.