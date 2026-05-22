Giá vàng miếng bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Với mặt hàng vàng nhẫn trơn, mặt hàng này quanh 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng hơn 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng 35 USD/ounce, lên 4.543 USD. Thị trường vàng thế giới ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhà đầu tư hy vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột tại Iran, có thể làm giảm áp lực lên dầu mỏ, khiến lo ngại về lạm phát hạ nhiệt. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, sau khi chạm mức cao nhất trong 4 tháng qua, cũng là một động lực cho kim loại quý này.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng có thể chịu thêm áp lực khi lạm phát chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu xảy ra kịch bản "lạm phát đình trệ", tức là khi lạm phát cao đi cùng tăng trưởng chậm lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể tăng lãi suất thêm nữa. Đó là lúc vàng, với tư cách là tài sản phòng hộ lạm phát, sẽ một lần nữa tăng giá.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, tác động từ diễn biến tại eo biển Hormuz đang tạo ra trạng thái “giằng co kép” với thị trường vàng. Một mặt, nguy cơ xung đột chưa được giải quyết hoàn toàn vẫn thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá dầu cao kéo theo áp lực lạm phát, làm gia tăng khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây sức ép ngược trở lại lên giá vàng.

Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, dự báo giá vàng có thể trở lại mốc 5.400 USD vào cuối năm nay. Dù vậy, tổ chức này cũng lưu ý vàng vẫn có nguy cơ chịu sức ép ngắn hạn khi nhà đầu tư phải bán bớt các tài sản có thanh khoản cao để bổ sung tiền mặt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Theo nhóm phân tích của Goldman Sachs, nhu cầu mua vàng nhằm phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô từ các nhà đầu tư cá nhân nhiều khả năng sẽ duy trì đến hết năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi được cho là sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối như một phần của quá trình tái cơ cấu danh mục dự trữ.