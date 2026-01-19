Loạt công ty chứng khoán báo lãi đậm, lộ diện một đơn vị thua lỗ

Những phiên đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ sau 4 tuần tăng liên tiếp. Với loạt chính sách, nghị quyết mới, đặc biệt là Nghị quyết 79 thể hiện rõ vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước được xem là “chất xúc tác” khiến niềm tin thị trường lên cao.

Ghi nhận cho thấy VN-Index đã xác lập đỉnh lịch sử mới khi có thời điểm vượt mốc 1.918 điểm, trước khi điều chỉnh do áp lực chốt lời. Từ đầu năm, xu hướng chung của thị trường chứng khoán là tăng trưởng mạnh mẽ. Tháng 10/2025, thông tin Việt Nam được FTSE chấp thuận trở thành trị trường mới nổi đánh dấu kỳ vọng về một giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán cũng báo cáo kinh doanh tích cực.

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 2.041 tỷ đồng, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn tất IPO và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HoSE trong tháng 10/2025, quy mô hoạt động của TCBS tiếp tục được mở rộng.

Chứng khoán VIX cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý IV/2025 khả quan. Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 2.101 tỷ đồng, tăng gần 290% so với quý IV/2024. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt hơn 1.660 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 1.286,7 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán VIX đạt 6.717 tỷ đồng, gấp 8 lần năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 5.410 tỷ đồng và vượt kế hoạch đã điều chỉnh.

VN-Index vượt đỉnh, loạt công ty chứng khoán lãi lớn chỉ 1 bên thua lỗ (Ảnh: DT).

Tương tự, Chứng khoán MB (MBS) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế quý đạt 385 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, cũng tăng 86%. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước và vượt gần 9% kế hoạch năm.

Chứng khoán DNSE có doanh thu quý IV/2025 đạt 437 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới tăng 217%, lãi từ cho vay và phải thu tăng 48%... Dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của DNSE ghi nhận 9,3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là chi phí gia tăng và doanh nghiệp trích lập danh mục tự doanh khi thị trường phân hóa mạnh.

Lũy kế cả năm 2025, công ty này đạt doanh thu trên 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 272,5 tỷ đồng, vẫn tăng 50% so với năm trước và vượt mục tiêu kinh doanh đặt ra.

Hay VikkiBankS ghi nhận gần 9 tỷ đồng tổng doanh thu trong quý IV/2025, cao hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, đến từ mảng môi giới và tự doanh. Công ty theo đó báo lãi 160 triệu đồng, dù thấp song đã cải thiện so với kết quả lỗ quý IV năm trước….

Đơn vị “ngược dòng” duy nhất là Chứng khoán Thành Công (TCSC). Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, công ty này ghi nhận lỗ sau thuế hơn 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ chưa đến 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là tổng chi phí gấp gần 5 lần cùng kỳ khiến kết quả kinh doanh lao dốc. Cả năm, lợi nhuận sau thuế của TSCS thu hẹp về 2 tỷ đồng, giảm 95%.