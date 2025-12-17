Doanh nghiệp Việt sẵn sàng ứng dụng AI, thúc đẩy ngành Cloud đạt 1,5 tỷ USD

Cuộc đua ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra áp lực lớn về nhu cầu hạ tầng xử lý dữ liệu. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng cho thị trường điện toán đám mây (Cloud) tại Việt Nam, với quy mô dự báo đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Hạ tầng Cloud đón dòng vốn lớn nhờ AI

Báo cáo mới nhất từ Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam cho thấy thị trường Cloud trong nước đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tốc độ trung bình 16%/năm. Động lực chính đến từ quá trình chuyển đổi số và sự thâm nhập sâu rộng của AI vào đời sống doanh nghiệp.

Thống kê chỉ ra rằng có tới 93% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng ít nhất một công cụ AI trong các hoạt động vận hành, điển hình như giao tiếp và tiếp cận khách hàng.

Khi nhu cầu chuyển dịch từ thử nghiệm sang triển khai đại trà, các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các nền tảng AI Cloud có khả năng cung cấp tài nguyên linh hoạt, thay vì tốn kém chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng riêng lẻ.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang ráo riết tái cơ cấu để đón đầu cơ hội. Điển hình như VNG mới đây đã công bố chiến lược hợp nhất mảng VNG Cloud và GreenNode, quy hoạch toàn bộ năng lực Cloud truyền thống và hạ tầng AI Cloud về một nền tảng thống nhất nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG (Ảnh: Tri Túc).

Dù tiềm năng thị trường rất lớn, nhưng việc đưa AI đi vào thực tế doanh nghiệp không hề đơn giản. Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, nhận định thách thức hiện nay không còn nằm ở công nghệ mà ở năng lực vận hành ổn định và quản trị rủi ro. Vị lãnh đạo này chỉ ra ba "nút thắt" lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi chuyển đổi.

Đầu tiên là bài toán về mức độ sẵn sàng của dữ liệu, cụ thể là việc dữ liệu đã được quy hoạch tập trung và đủ lớn để huấn luyện AI hay chưa, và ai là người nắm quyền kiểm soát. Tiếp đó là rào cản về quy trình, khi những cách thức vận hành cũ đã ăn sâu vào doanh nghiệp cần được tái cấu trúc để tương thích với bối cảnh công nghệ mới. Khó khăn cuối cùng nằm ở yếu tố con người, làm sao để đội ngũ nhân sự không chỉ biết sử dụng công cụ, mà còn phải hiểu rõ các tác động, mặt trái của AI để quản trị rủi ro hiệu quả.

Xu hướng đầu tư "xanh" cho hạ tầng số

Xét trên bình diện khu vực, AI Cloud đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong nửa đầu năm 2024, khu vực Đông Nam Á đã thu hút hơn 30 tỷ USD rót vào hạ tầng AI. Theo dự báo của Boston Consulting Group (BCG), AI và GenAI (AI tạo sinh) có thể đóng góp khoảng 120 tỷ USD vào GDP của nhóm ASEAN-6 vào năm 2027.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đặt ra áp lực lớn về tiêu thụ năng lượng. Việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiêu tốn nguồn điện năng khổng lồ, buộc các nhà cung cấp hạ tầng phải giải bài toán phát triển bền vững.

Xu hướng hiện nay cho thấy các doanh nghiệp đang ưu tiên lựa chọn đối tác trung tâm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Điều này nhằm đạt được mục tiêu kép, vừa đảm bảo hiệu năng xử lý với chi phí hợp lý, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Giới chuyên môn nhận định thị trường AI Cloud tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Việc các doanh nghiệp nội địa chủ động mở rộng năng lực hạ tầng không chỉ giúp đa dạng hóa sự lựa chọn cho thị trường mà còn góp phần giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài trong kỷ nguyên số.