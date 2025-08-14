Doanh nghiệp Việt tận dụng AI thúc đẩy ESG, đề cao bảo mật và sáng tạo

Tại hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được báo Dân trí và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8), nhiều doanh nghiệp đã có những chia sẻ tâm huyết về kinh nghiệm thực tế khi áp dụng AI trong thực thi ESG.

Đặt bảo mật và sáng tạo con người lên hàng đầu khi áp dụng AI

Bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc của Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ doanh nghiệp đang kết hợp trí tuệ nhân tạo với tri thức con người nhằm kiến tạo tương lai phát triển bền vững. "Tập đoàn đã chuyển hướng từ một công ty sản xuất thuần túy sang sứ mệnh “lan tỏa giá trị hạnh phúc và học hỏi trọn đời”, bắt đầu từ môi trường làm việc nội bộ rồi mở rộng ra cộng đồng", bà nói.

Chiến lược ESG của tập đoàn này tập trung vào thông điệp “truyền cảm hứng và cung cấp giải pháp toàn diện cho hành trình học hỏi hạnh phúc trọn đời” với các sản phẩm Eco-Style từ nguyên liệu thân thiện môi trường và lối sống xanh.

Bà Trần Phương Nga, CEO của Tập đoàn Thiên Long chia sẻ kinh nghiệm thực tế ứng dụng AI vào quản trị và kinh nghiệm vượt qua những rào cản pháp lý (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo Tập đoàn Thiên Long cho biết doanh nghiệp triển khai 6 sáng kiến, trong đó có tối ưu thiết kế bao bì xanh, ứng dụng robot AI nhập liệu, phân tích xu hướng nội dung CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), phân tích dữ liệu ESG tự động và tối ưu quy trình nội bộ.

Lấy ví dụ về một ứng dụng cụ thể AI, bà Nga nêu tập đoàn này đã dùng AI để đánh giá, thực hiện hình ảnh cho các hoạt động CSR, giúp giảm công việc lặp lại, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao sự hài lòng của nhân viên. "Doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều khóa đào tạo nội bộ và ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng minh bạch hơn. Quan điểm của chúng tôi là ứng dụng AI trong ESG sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả”, bà Nga nói.

Dù chưa có hành lang pháp lý chi tiết, lãnh đạo tập đoàn cho biết vẫn tuân thủ quy tắc chung của tập đoàn, đảm bảo các nguyên tắc về đạo đức và bản quyền khi ứng dụng AI.

Theo lãnh đạo tập đoàn, Thiên Long làm việc cùng AI dựa trên 2 nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất là bảo mật thông tin, xây dựng mô hình AI nội bộ dựa trên nền tảng các mô hình mở, đồng thời áp dụng quy định nghiêm ngặt để ngăn rò rỉ dữ liệu, phù hợp pháp luật hiện hành.

Bà Nga cho biết doanh nghiệp đang kết hợp tri thức con người với trí tuệ nhân tạo để hướng tới phát triển bền vững (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, hạn chế phụ thuộc AI để bảo vệ tính sáng tạo, hàm lượng chất xám từ con người; đảm bảo sản phẩm được hình thành chủ yếu từ trí tuệ và công sức của con người để được bảo hộ hợp pháp.

Bà Nga nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về AI, doanh nghiệp cần chủ động quan tâm tới yếu tố pháp luật nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

AI mang lại nhiều lợi ích

Với góc nhìn của doanh nghiệp FDI, bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho biết tập đoàn đã cam kết thực thi ESG từ năm 2021 với kế hoạch cụ thể theo chu kỳ 5 năm, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo bà Khanh, AI mang lại nhiều lợi ích như tự động hóa, cá nhân hóa, nâng cao hiệu quả công việc, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác, tiết kiệm chi phí vận hành, cũng như minh bạch hóa quy trình và chống gian lận.

"Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra 4 thách thức lớn gồm chi phí đầu tư công nghệ cao và cần duy trì trong nhiều năm; thiếu nhân lực AI chuyên sâu, khó thu hút nhân tài hàng đầu; vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu; và khó đánh giá tác động dài hạn khi công nghệ thay đổi nhanh", bà nhìn nhận.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó tổng giám đốc Gamuda Land (Ảnh: Nam Anh).

Để đáp ứng nhu cầu nội bộ, lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam dẫn chứng doanh nghiệp đã phát triển AI Chatbot “Gamuda Bot UNIFY” hỗ trợ nhân viên tra cứu thông tin về tập đoàn. Sau 3 tháng vận hành, chatbot này đã xử lý hơn 9.000 yêu cầu, phục vụ 186 người dùng với hơn 2.600 phản hồi giá trị và sẽ tiếp tục được đào tạo, nâng cấp.

"Bên cạnh đó, Gamuda Land Việt Nam còn ứng dụng AI trong đánh giá, phân tích và quản lý dữ liệu các dự án hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ sinh thái xanh, chú trọng thiết kế lưu thông tự nhiên về nắng và gió nhằm tạo giá trị gia tăng cho khách hàng. Sức mạnh của AI được phát huy tối đa khi nó được quản trị minh bạch và ứng dụng một cách có trách nhiệm”, bà Khanh nhấn mạnh.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cũng nhấn mạnh AI đang hỗ trợ mạnh mẽ trong nhiều khâu quản trị.

"Tại trường, mỗi cán bộ đều có AI riêng, giúp lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, tối ưu nhân sự, mua sắm, phân phối, quản trị rủi ro, thậm chí tự động tìm và sàng lọc ứng viên phù hợp để cán bộ chỉ cần phỏng vấn. AI cũng tham gia phân tích hành vi khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ, trả lời tự động, tính toán tồn kho và điều phối hàng hóa đúng hạn", ông dẫn chứng.

Ông Trung cho rằng AI không thể thay thế con người trong tương lai gần, mà sẽ đồng hành như “người bạn”, hỗ trợ đạt mục tiêu kép: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. AI giúp xây dựng báo cáo ESG, chỉ ra các điểm thiếu sót, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững của tổ chức.