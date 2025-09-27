EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng của Việt Nam, Nhật Bản, Ai Cập

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định thực thi EU 2025/1919, chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, Ai Cập và Nhật Bản.

Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài, kết luận rằng hành vi bán phá giá đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp thép Liên minh châu Âu (EU).

Tại Việt Nam, mức thuế chống bán phá giá 12,1% được áp dụng với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, thuộc Tập đoàn Hòa Phát được hưởng mức thuế 0%.

Thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm cán phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, có hoặc không ở dạng cuộn, không được gia công thêm ngoài cán nóng, không phủ, mạ hoặc tráng.

Bên cạnh đó còn có các sản phẩm bị loại trừ như sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; sản phẩm bằng thép dụng cụ và thép tốc độ cao; các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày trên 10 mm và chiều rộng từ 600mm trở lên và các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm và chiều rộng từ 2.050mm trở lên.

Mức thuế chống bán phá giá chính thức áp dụng cho giá ròng, giá tự do trước thuế của các sản phẩm được mô tả tại khoản 1 và được sản xuất bởi các công ty được liệt kê dưới đây, như sau:

Mức thuế chống bán phá giá của EU (Ảnh: moit).

Trong thông báo khởi xướng điều tra, EC đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, quy trình thủ tục điều tra và các thời hạn liên quan...

Cục Phòng vệ thương mại trước đó cũng đã khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định.

Theo cơ quan quản lý, thép cán nguội là vật liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, điện tử và xây dựng. Việc bán phá giá không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thép mà còn đe dọa tính ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp châu Âu.

Nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi bán phá giá, EU có thể áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung nhằm bảo vệ ngành thép trong nước. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp sử dụng thép làm nguyên liệu đầu vào, khi chi phí sản xuất có thể tăng lên đáng kể.

Các quốc gia bị điều tra nhiều khả năng sẽ phản ứng bằng các biện pháp pháp lý hoặc thương mại, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ kinh tế với EU.

Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại đang lan rộng, Cục Phòng vệ thương mại cho rằng cuộc điều tra này không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn mang tính chiến lược. Nó thể hiện nỗ lực của EU trong việc duy trì năng lực sản xuất nội địa, bảo vệ việc làm và đảm bảo tính công bằng trong thương mại quốc tế.