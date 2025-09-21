EU điều tra chống bán phá giá một loại thép nhập từ Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban Châu Âu (EC) vừa ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là thép cuộn cán nguội, không bao gồm thép không gỉ, thép mạ và thép phủ màu. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025, giai đoạn xem xét thiệt hại từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2025.

Vụ việc dự kiến kết thúc trong vòng 1 năm kể từ ngày ban hành, có thể được gia hạn song không quá 14 tháng.

Trong thông báo khởi xướng điều tra, EC đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, quy trình thủ tục điều tra và các thời hạn liên quan...

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định.

Thép cán nguội là vật liệu trong nhiều ngành sản xuất (Ảnh: Stavianmetal).

Theo cơ quan quản lý, thép cán nguội là vật liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, điện tử và xây dựng. Việc bán phá giá không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thép mà còn đe dọa tính ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp châu Âu.

Nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi bán phá giá, Liên minh Châu Âu (EU) có thể áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung nhằm bảo vệ ngành thép trong nước. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp sử dụng thép làm nguyên liệu đầu vào, khi chi phí sản xuất có thể tăng lên đáng kể.

Các quốc gia bị điều tra nhiều khả năng sẽ phản ứng bằng các biện pháp pháp lý hoặc thương mại, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ kinh tế với EU.

Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại đang lan rộng, Cục Phòng vệ thương mại cho rằng cuộc điều tra này không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn mang tính chiến lược. Nó thể hiện nỗ lực của EU trong việc duy trì năng lực sản xuất nội địa, bảo vệ việc làm và đảm bảo tính công bằng trong thương mại quốc tế.