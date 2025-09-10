Hồ sơ công ty của YouTuber chuyên vào vai “chủ tịch giả nghèo”

Hoàng Văn Đức sinh năm 1987, quê xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân cũ, nay là xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (còn được biết đến là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, anh đã đăng tải nhiều video trên YouTube, thu về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo.

Anh sở hữu hệ sinh thái nhiều kênh YouTube khác nhau. Nguồn thu chính của Hoàng Văn Đức đến từ doanh thu quảng cáo từ hàng nghìn video trên YouTube.

Đáng chú ý, Hoàng Văn Đức còn sở hữu công ty riêng là Công ty TNHH PTC Global. Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH PTC Global thành lập từ tháng 11/2024, có trụ sở tại Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Yên Sở, Hà Nội).

Chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này là ông Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987). Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, dụng cụ, vật tư y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm...

Thông tin về chủ sở hữu Công ty TNHH PTC Global (Ảnh: Chụp màn hình).

Nội dung đặc trưng làm nên tên tuổi Đức SVM chính là loạt video “chủ tịch giả nghèo”. Trong đó, nhân vật trung tâm - thường do chính anh thủ vai - là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành người nghèo khổ để thử thách lòng người. Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.

Mặc dù thu hút lượng lớn người xem, nhưng nội dung của những video này bị cho là thiếu chiều sâu và chủ yếu dựa vào yếu tố gây sốc để thu hút lượt xem. Nhiều người cho rằng các video này không mang lại giá trị giải trí thực sự và thiếu sáng tạo.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, không ít người đánh giá các video này chỉ là “câu view”, tình tiết phim phi thực tế, không mang giá trị văn hóa, giáo dục, thậm chí phản cảm. Nhiều người lo ngại việc các video nhảm lan truyền thiếu kiểm soát có thể tiếp cận trẻ em, từ đó ảnh hưởng xấu đến khán giả trẻ.

Chẳng hạn dưới một video thu hút 16 triệu lượt xem trên kênh YouTube SVM School 1 đăng tải năm 2019, một số người bình luận cho rằng nội dung coi thường người nông dân và người nghèo. Thậm chí, có bình luận gay gắt cho rằng các video làm kém chất lượng, tình tiết phim lặp lại, chủ tịch nào cũng bị coi thường, các nhân vật chỉ bị đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài, diễn đi diễn lại, rất nhạt và khó chịu.

Gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện tài khoản TikTok sở hữu 1 triệu lượt theo dõi của Đức SVM đã tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển chế độ riêng tư.