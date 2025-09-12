Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán yến sào giả tinh vi, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1989, trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1987, trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan chức năng, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả có hình dạng y hệt yến thật. Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest, lực lượng công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Hàng chục nghìn hũ yến chưng giả bị tịch thu (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Kết quả giám định cho thấy, 5 loại không hề chứa Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của yến), 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Vannest thành lập từ tháng 1/2024 có trụ sở tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 1978) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó bà Vân góp 1,08 tỷ đồng, tương đương 54% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thanh Trường góp 920 triệu đồng, tương đương 46% vốn còn lại.

Đến tháng 6, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được chuyển giao cho ông Trường. Theo thông tin về thuế, hiện doanh nghiệp có 3 lao động.

Thông tin về công ty sản xuất yến sào giả vừa bị cơ quan chức năng triệt phá (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vannest sản xuất nhiều thương hiệu yến chưng sẵn như Vannest, Monnest. Đáng chú ý, trên một số sàn thương mại điện tử, giá bán mỗi lọ chỉ từ hơn 10.000 đồng.

Trên một số website, sản phẩm yến sào Vannest được giới thiệu là yến sào cao cấp được sản xuất từ nguồn yến sào thiên nhiên khai thác tại các đảo Yến Khánh Hòa, thành phần mỗi hũ yến chưng có yến sào đến 40%.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 6 năm nay, một số lô hàng vẫn được công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Thế nhưng, từ ngày 24/6, Trường đã chỉ đạo cấp dưới dùng toàn bộ nguyên liệu giả để sản xuất.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., qua đó đánh lừa hàng nghìn người tiêu dùng.