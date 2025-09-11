Sá xị Chương Dương không đủ khả năng trả nợ Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) mới đây có tờ trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt đề xuất gia hạn hai khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB).

Theo tờ trình, tính đến ngày 30/6, công ty đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ Sabeco. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động.

Còn 30 tỷ đồng đang được Sá xị Chương Dương gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng và dự kiến dùng vào việc thanh toán các khoản phải trả còn lại cho dự án MP3.

Sá xị Chương Dương nợ Sabeco 426 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình từ tờ trình của Sá xị Chương Dương).

Ban lãnh đạo công ty dự báo sẽ thiếu hụt dòng tiền khi các khoản nợ của Sabeco đến hạn vào tháng 10 và tháng 12 năm nay. Vì vậy, công ty tự thừa nhận chưa đủ khả năng hoàn trả khoản nợ này trong năm nay.

Hội đồng quản trị đề xuất gia hạn khoản vay gốc 138 tỷ đồng (tổng nợ bao gồm lãi nhập gốc đến cuối năm 2025 là gần 166 tỷ đồng) và khoản vay gốc 288 tỷ đồng (tổng lãi nhập gốc vay đến 26/10/2025 là gần 322 tỷ đồng) thêm tối đa 12 tháng.

Trong đó, công ty đề xuất trả gốc vay một lần vào cuối kỳ hoặc được phép trả trước hạn và không bị phạt trả trước hạn, trả lãi vay cuối kỳ vào ngày trả nợ trước hạn nếu có. Lãi vay tính trên số ngày vay thực tế.

Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương nêu trong trường hợp nội dung này không được thông qua, công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Doanh nghiệp nêu đã và đang triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ nhà phân phối, ra mắt sản phẩm mới, phát triển thêm nhà phân phối ở các khu vực tiềm năng, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động...

Từ doanh nghiệp nước giải khát dẫn đầu thị trường phía Nam...

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng vào năm 1952 trực thuộc Tập đoàn BGI của Pháp. Năm 2004, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Đến nay, Sá xị Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con phụ trách hoạt động sản xuất nước giải khát của Sabeco (hiện nắm 62,06% vốn tại Sá xị Chương Dương).

Trong quá khứ, Sá xị Chương Dương là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam, nổi tiếng với sản phẩm sá xị con cọp (hay còn gọi là nước sá xị). Giai đoạn 2009-2016 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Sá xị Chương Dương khi doanh thu tăng cao liên tục và chạm mức kỷ lục 417 tỷ đồng vào năm 2016, lợi nhuận thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Sá xị Chương Dương từng được coi là "huyền thoại" trong ngành nước giải khát xưa (Ảnh: Chương Dương).

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, doanh thu của công ty dần suy giảm. Lúc bấy giờ, thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp của Sá xị Chương Dương nhanh chóng đánh mất thị phần.

Lãnh đạo từng thừa nhận mạng lưới phân phối và bán hàng của Công ty đã suy giảm theo ngành hàng và Công ty chưa có đủ nguồn lực, khả năng để phục hồi nhanh như các công ty đứng đầu thị trường. Những “ông lớn” trong ngành còn bán phá giá, ký hợp đồng độc quyền với điểm bán, gây áp lực cho Công ty về giá, biên lợi nhuận và hệ thống phân phối.

Đến chuỗi ngày khó khăn: Lỗ luỹ kế 313 tỷ đồng, CEO từ chức do tự nhận thấy không thể tiếp tục gánh vác

Sá xị Chương Dương chính thức lỗ nặng từ năm 2021. Sabeco từng lên kế hoạch tái cơ cấu Chương Dương, bao gồm việc chuyển dời nhà máy, tuy nhiên kết quả vẫn không thành công.

Tháng 4, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) có văn bản về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với Sá xị Chương Dương. Cụ thể, vào ngày 1/2, HoSE đã nhận được công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2023 của Sá xị Chương Dương. Trong đó, công ty báo lỗ sau thuế 119,25 tỷ đồng năm 2023, lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 là 200,95 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 11,73 tỷ đồng.

Do vậy, cổ phiếu SCD của Sá xị Chương Dương rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc căn cứ theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155 ngày 31/12/2020.

Năm nay, Sá xị Chương Dương lên kế hoạch lỗ sau thuế 73 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ năm thứ 4 liên tiếp. Dự kiến, lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm nay của công ty sẽ âm 275 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận khoản lỗ 47 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế tại thời điểm 30/6 lên hơn 313 tỷ đồng.

Ông Phạm Tấn Lợi cũng vừa có thư xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc sau 2 năm đảm nhận, nguyên nhân là sức khoẻ không còn đảm bảo và ông tự nhận thấy không thể tiếp tục gánh vác trọng trách điều hành một cách hiệu quả.