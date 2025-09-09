Một thập kỷ xoay xở, bầu Đức sắp trả được 1 tỷ USD nợ ngân hàng

Ngày 9/9, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) tiếp tục công bố thông tin bất thường về việc triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ. Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thắng được ủy quyền chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và hoàn tất thủ tục để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo kế hoạch công bố, HAGL sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản nợ hiện hữu, đồng thời nâng vốn điều lệ từ mức 10.574 tỷ đồng lên 12.674 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ dự kiến hoán đổi là 2.520 tỷ đồng, tương ứng với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện trong năm 2025, sau khi công ty nhận giấy chứng nhận chào bán từ cơ quan quản lý.

Các chủ nợ mới

Khoản nợ hoán đổi là khoản nợ tính lãi với giá trị 2.000 tỷ đồng và khoản nợ không tính lãi với giá trị 520 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ trái phiếu nhóm B từ Ngân hàng BIDV sẽ được chuyển cho các chủ nợ mới.

Theo danh sách chủ nợ mới, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là đơn vị nắm giữ khoản nợ lớn nhất, gần 721 tỷ đồng. Hướng Việt Investment sẽ nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu, tương đương 4,74% vốn điều lệ sau phát hành (cao hơn so với kế hoạch nhận 572 tỷ đồng trên BCTC quý II/2025).

Một số cá nhân trong nước cũng tham gia hoán đổi, gồm bà Nguyễn Thị Đào với khoản nợ 479 tỷ đồng.

Ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo cùng nhận khoản nợ hơn 60 tỷ đồng.

Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung nhận cùng khoản nợ 600 tỷ đồng.

Danh sách tổ chức và cá nhận nhận lại khoản nợ 2.520 tỷ đồng từ BIDV (Ảnh: Chụp màn hình Nghị quyết HAGL).

10 năm, trả được 1 tỷ đôla Mỹ nợ ngân hàng

Năm 2016 với tổng nợ lên tới hơn 36.000 tỷ đồng (nợ vay chiếm 28.000 tỷ đồng), ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAGL, khi đó đã tuyên bố "HAGL mất thanh khoản".

Không có dòng tiền để duy trì hoạt động, không đủ khả năng trả lãi và nợ gốc, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ sụp đổ… bầu Đức gọi đó là khoảnh khắc cô đơn nhất cuộc đời: "Coi như chết rồi!".

Lúc bấy giờ, bầu Đức đang ở những ngày cuối của tuổi 53, bắt đầu bước vào hành trình một thập kỷ làm quần quật để trả nợ.

Năm 2021, sau khi chuyển nhượng công ty nông nghiệp HAGL Agrico cho tỷ phú Trần Bá Dương, HAGL giảm được dư nợ từ mức 35.274 tỷ đồng (năm 2020) xuống còn 13.766 tỷ đồng, trong đó nợ vay chỉ còn 8.287 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng nợ vay của HAGL tiếp tục giảm còn 6.965 tỷ đồng. Nếu hoán đổi cổ phiếu thành công, Tập đoàn dự giảm tiếp được hơn 2.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, đưa dư nợ ngân hàng còn khoảng 5.000 tỷ đồng (giảm 23.000 tỷ đồng sau 10 năm, kể từ năm 2016).

Về kinh doanh, quý II/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 2.329 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% và là mức cao nhất trong 6 quý gần đây.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần Tập đoàn đạt 3.707 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 76% so với nửa đầu năm trước.

Với kết quả này, HAGL đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch kinh doanh điều chỉnh công bố ngày 23/7, đạt 52,2% chỉ tiêu doanh thu và 56,8% chỉ tiêu lợi nhuận.