Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, đến tối 11/9, 65 kênh đã ẩn, xóa video sau khi tập đoàn này công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa tin sai sự thật, xuyên tạc.

Cụ thể, 120 video đã được xóa. Thêm 6 kênh làm video xin lỗi, nâng số kênh xin lỗi lên 11. Các kênh xin lỗi trên YouTube như Trà đá & Tin mới; kênh 5s; Nana tin; BLV Đoàn Chình; Linh làm báo; BLV Minh Trí; Tin tức mỗi sáng; Góc đầu tư; BLV Phú Tài; BLV Cuộc sống; Tin 3SV...

Trong video gửi lời xin lỗi đến Vingroup và cộng đồng, chủ kênh Trà đá & Tin mới nêu rõ mọi sai sót nếu có đều xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm kiểm chứng thông tin chứ không phải do có ý định đưa tin sai sự thật. Gần như toàn bộ các nội dung liên quan Vingroup mà nghi ngờ có thể chứa thông tin chưa chính xác đã được gỡ bỏ.

Chủ kênh 5s cũng nêu rõ sai lầm hoàn toàn đến từ sự thiếu hiểu biết, cẩu thả, vội vàng của mình. Chủ kênh này cam kết từ nay chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng, tài liệu minh bạch. Cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Vingroup).

Trước đó, sau khi có thông tin Vingroup khởi kiện, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới tập đoàn là Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Về tiến trình vụ kiện, đại diện Vingroup cho biết ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.

Ngày 9/9, Vingroup thông báo đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup và các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.