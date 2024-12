Đề xuất loạt ưu đãi cho dự án điện tái tạo, "mở cửa" cho nhà đầu tư ngoại

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Theo đó, dự thảo đã đưa ra các chính sách ưu đãi đối với dự án nguồn điện mặt trời và điện gió có hệ thống lưu trữ điện như ưu tiên huy động, ưu đãi thuế, hỗ trợ phát triển công nghệ... Ngoài ra, dự án điện năng lượng được sản xuất từ 100% hydrogen xanh, 100% amoniac xanh hoặc 100% hỗn hợp của hai nguồn này cũng sẽ được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi.

Loạt ưu đãi với dự án điện gió, điện mặt trời

Dự án năng lượng sạch thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư dự kiến được miễn tiền sử dụng khu vực biển trong thời gian xây dựng, giảm 50% ưu đãi này trong 9 năm kể từ khi vận hành. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng.

Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn là 80% trong thời hạn trả nợ gốc vốn vay nhưng không quá 12 năm đối với dự án bán điện lên hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu các nhà máy điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới phải có trách nhiệm thực hiện quan trắc thông số nguồn năng lượng sơ cấp và thống kê sản lượng điện tại nhà máy, tùy loại hình.

Đối với nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, sẽ được bán điện dư thừa vào hệ thống điện quốc gia nhưng không vượt quá 20% công suất lắp đặt thực tế. Căn cứ vào tình hình vận hành hệ thống điện từng thời kỳ, Bộ trưởng Công Thương quyết định tỷ lệ mua bán.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ sẽ được bán điện dư thừa vào hệ thống điện quốc gia (Ảnh: EVN).

Trong mọi trường hợp, bên mua điện dư thừa chỉ thanh toán cho phần sản lượng điện bán vào hệ thống điện quốc gia tương ứng với tối đa 20% công suất lắp đặt thực tế của nguồn điện. Giá mua điện là giá điện năng bình quân của thị trường điện năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.

Nhiều yêu cầu với nhà đầu tư ngoại khi đầu tư điện gió ngoài khơi

Đối với dự án điện gió ngoài khơi, cơ quan quản lý đề xuất không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vì lý do quốc phòng, an ninh theo ý kiến của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Đồng thời, dự án điện gió ngoài khơi cần phát triển để bảo đảm an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo đề xuất của Bộ Công Thương.

Dự án điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp đề xuất theo quy định. Trường hợp liên doanh, liên kết với nhà đầu tư nước ngoài thì phải bảo đảm tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đề xuất dự án trong tổ chức kinh tế trên 50%.

Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dự án điện gió ngoài khơi - dự án năng lượng tái tạo thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Cụ thể, miễn tiền sử dụng khu vực biển khi xây dựng và giảm 50% khoản này trong 12 năm khi vận hành. Ngoài ra miễn tiền sử dụng đất, thuê đất; sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn là 80% trong thời hạn trả nợ gốc vốn vay nhưng không quá 12 năm đối với dự án bán điện lên hệ thống điện quốc gia.

Nếu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư sẽ được miễn bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Đồng thời được Thủ tướng xem xét, quyết định cấp tín dụng vượt giới hạn cho dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia khảo sát, đầu tư dự án điện gió ngoài khơi phải đáp ứng nhiều điều kiện (Ảnh: Shutterstock).

Cơ quan quản lý cũng đưa ra một số yêu cầu đối với đơn vị khảo sát, nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện, tham gia thực hiện đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi phải bảo đảm điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, được lựa chọn hình thức đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện: Đã triển khai ít nhất một dự án điện gió ngoài khơi có quy mô tương đương tại Việt Nam hoặc trên thế giới; có năng lực tài chính, phương án huy động vốn hoặc cam kết cho vay, có nhân lực, chuyên môn, kinh nghiệm để triển khai dự án.

Ngoài ra, phải có giá trị tổng tài sản ròng trong 3 năm gần nhất đã được kiểm toán lớn hơn tổng mức đầu tư dự kiến của dự án. Có sự tham gia của nhà đầu tư trong nước. Tổng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế tối đa 65% và có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án điện gió ngoài khơi phải có năng lực tài chính, phương án huy động vốn hoặc cam kết cho vay, có nhân lực, chuyên môn, kinh nghiệm để triển khai dự án.