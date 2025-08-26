Đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định liên quan đến biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nội dung chính của dự thảo là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ từ mức 1% hiện hành xuống còn 0%.

Trước đó, để hỗ trợ ngành sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước, Nghị định đã quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với mặt hàng vàng chưa gia công (vàng nguyên liệu) nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2012 đến nay, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để phục vụ sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh lần này nhằm bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất được quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mức thuế suất mới (0%) nếu được áp dụng vẫn nằm trong khung thuế suất từ 0-10% áp dụng cho nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ xuống 0% (Ảnh: Mạnh Quân).

Đề xuất diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước và thế giới biến động mạnh. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế suất về 0% sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ trong dân thành sản phẩm có giá trị gia tăng. Dự kiến ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu khoảng 3,3 triệu USD/năm (tương đương khoảng 79 tỷ đồng).

Đề xuất này đã được các Bộ, ngành và hiệp hội liên quan thống nhất. Bộ Tài chính kiến nghị Nghị định sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành, nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường vàng.