Vì sao giá vàng liên tiếp xô đổ các kỷ lục cũ?

Trong phiên giao dịch ngày 26/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở chiều thu mua và tăng 600.000 đồng ở chiều bán ra so với giá mở phiên.

Mức 127,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra là kỷ lục mới của mặt hàng này. Đây là lần thứ 7 vàng miếng SJC lập kỷ lục kể từ đầu tháng 8.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 119,6-122,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở chiều thu mua và chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện quanh mốc 3.373 USD/ounce, tăng 28% kể từ đầu năm. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá kim loại quốc tế tương đương 107,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và trong nước ngược nhau

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng giá vàng trong nước đang diễn biến khác biệt rõ rệt so với thế giới. Giá vàng quốc tế chủ yếu đi ngang, tích lũy và chờ tín hiệu chính sách, đặc biệt là động thái lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu Fed hạ lãi suất, giá vàng thế giới có thể tăng nhưng mức tăng dự kiến không lớn.

Trái lại, giá vàng trong nước liên tục đi lên gần như độc lập với thế giới. Nguyên nhân chính đến từ cung - cầu nội địa, nguồn cung vàng miếng khan hiếm, trong khi người dân có xu hướng tích trữ, ít bán ra. Sau một thời gian chờ đợi giá không giảm, nhiều người mất kiên nhẫn, tiếp tục mua vào, càng làm cầu tăng mạnh.

Sự mất cân đối này tạo nên nghịch lý giá thế giới giảm mạnh thì trong nước chỉ giảm nhẹ, nhưng khi thế giới nhích nhẹ thì trong nước lại tăng vọt. Điển hình, dù giá vàng quốc tế hiện gần tương đương mức của hai tháng trước (khoảng 3.300 USD/ounce), giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn 9 triệu đồng/lượng so với thời điểm đó.

Theo ông Huân, nếu không có giải pháp quyết liệt để cải thiện nguồn cung, việc giá SJC chạm mốc 130 triệu đồng/lượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ góc độ chính sách, ông Huân cho rằng cần nhìn nhận lại khuôn khổ quản lý vàng theo hướng sửa đổi Nghị định 24, xoá bỏ độc quyền kinh doanh vàng và từng bước phát triển một sàn vàng quốc gia hiện đại. Đây sẽ là một chiến lược quản lý vàng hoàn toàn mới, vừa hội nhập quốc tế, vừa phát huy tối đa nguồn lực vàng trong dân cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giá vàng liên tục tăng thời gian gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, hơn một thập kỷ qua, mô hình quản lý độc quyền đã góp phần ổn định hệ thống tài chính, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy. Nổi bật là khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao bất thường, có thời điểm chênh hàng chục triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường vàng thiếu cạnh tranh, chi phí giao dịch cao, trong khi quyền lợi của người dân và doanh nghiệp chưa được bảo đảm. Đặc biệt, một lượng lớn vàng trong dân vẫn “nằm chết” trong két sắt, chưa được đưa vào lưu thông kinh tế, gây lãng phí nguồn lực.

"Do đó, sửa đổi Nghị định 24 theo hướng cho phép nhiều tổ chức tài chính đủ điều kiện tham gia kinh doanh vàng miếng và vàng tài khoản sẽ tạo ra một thị trường cạnh tranh thực chất, minh bạch và lành mạnh hơn. Khi có thêm ngân hàng thương mại, doanh nghiệp lớn tham gia, cạnh tranh sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá mua - bán, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vàng hợp pháp dễ dàng hơn, đồng thời hạn chế giao dịch ngầm", ông Huân nói.

Song song đó, sàn vàng quốc gia vận hành theo chuẩn quốc tế, minh bạch về giao dịch và giá niêm yết, sẽ là công cụ căn bản để thu hẹp khoảng cách giá trong nước - quốc tế. Sàn vàng sẽ trở thành trung tâm kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân với nhau cũng như với thị trường toàn cầu, tăng thanh khoản, minh bạch hóa toàn bộ dòng giao dịch và giảm cơ hội cho đầu cơ, thao túng giá.

"Đặc biệt, nếu sàn vàng quốc gia kết hợp triển khai các sản phẩm tài chính dựa trên vàng - như tín chỉ vàng, chứng chỉ vàng, hoặc tiết kiệm vàng có trả lãi - thì đây sẽ là bước đi đột phá để huy động nguồn vàng nhàn rỗi trong dân, biến vàng thành một nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội", chuyên gia nhấn mạnh.

Giá vàng miếng tiến sát 128 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng sắp tới ra sao?

Nhận định về giá vàng thời gian tới, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, giá vàng sẽ có thể còn tăng bởi 4 nguyên nhân.

Thứ nhất, USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ vẫn đang "nóng".

Thứ ba, vấn đề địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Fed vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.

“Tất cả yếu tố đó đẩy giá vàng thế giới tăng cao, dù có lúc giá vàng giảm, nhưng đó chỉ là nhất thời bởi các nhà đầu tư chốt lời", ông Hiếu nói.