Những khoản tiền nào vào tài khoản phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Chi cục Thuế thương mại điện tử, Cục Thuế (Bộ Tài chính), lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thứ 2 là thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ 3 là thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ 4 là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ 5 là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ 6 là thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng, bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ 7 là thu nhập từ bản quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ 8 là thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý 8 trường hợp trên, cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền nhận về nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

Chỉ những khoản tiền có bản chất là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ mới phát sinh nghĩa vụ thuế.

Những khoản tiền chuyển, nhận giữa các cá nhân như cho - tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn dân sự hay các giao dịch không liên quan đến hoạt động thương mại, không được tính vào doanh thu để xác định thuế.

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia thuế, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, chia các loại thu nhập thành 4 nhóm có thể phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Nhóm đầu tiên là thu nhập có nguồn gốc từ kinh doanh, gồm mua - bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác có liên quan; tiếp theo là nhóm thu nhập có nguồn gốc từ tiền lương, tiền công trên cơ sở quan hệ lao động hoặc dân sự không có yếu tố kinh doanh.

Thứ 3 là nhóm thu nhập có từ việc chuyển nhượng tài sản như bất động sản, chứng khoán, phần vốn góp và cuối cùng là nhóm thu nhập khác như đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng.

Tuy nhiên, theo ông Được, cá nhân thực tế chỉ cần quan tâm đến nghĩa vụ thuế với dòng tiền phát sinh từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. "Với các dòng tiền khác, cá nhân không cần quá quan tâm đến nghĩa vụ thuế bởi tổ chức, cá nhân chi trả đã khấu trừ, nộp thay hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế như tiền vay, mượn, cho, biếu, tặng, thanh toán…", ông Được nêu.