Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Những nội dung được điều chỉnh

Sáng nay (4/11), Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội.

Dự án tập trung vào 4 nội dung lớn: cơ cấu lại biểu thuế lũy tiến từng phần; bổ sung các khoản được giảm trừ liên quan đến chi phí giáo dục, y tế; quy định ưu đãi thuế cho nhân lực công nghệ cao; điều chỉnh nguyên tắc và mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Cơ cấu lại biểu thuế lũy tiến từng phần

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Theo đó, biểu thuế có 5 bậc và các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35% (khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quy định này nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với biểu thuế hiện hành.

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Khấu trừ một số khoản chi phí liên quan

Luật Thuế Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi mở rộng phạm vi cho người nộp thuế thông qua việc bổ sung thêm các khoản giảm trừ trước khi tính thuế đối với khoản chi phí cho y tế, giáo dục để thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 71 về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân).

Người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế.

Bộ Tài chính cho biết, chính sách này khuyến khích cá nhân đầu tư vào học tập, nâng cao trình độ, giúp người dân có thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề về tài chính khi phải đối mặt với bệnh tật.

“Bằng cách cho phép người dân giảm trừ các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục, Nhà nước thể hiện cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính với người lao động, tạo điều kiện để họ có thu nhập khả dụng lớn hơn, từ đó ổn định đời sống và đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ Tài chính nhận định.

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân nhằm thu hút nhân tài như miễn, giảm thuế đối với cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong một số lĩnh vực của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể là giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

“Việc ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao, là một sự đầu tư nghiêm túc của Nhà nước vào nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vai trò tiên phong của khoa học công nghệ trong tương lai phát triển của đất nước”, Bộ Tài chính nêu.

Theo đánh giá của đơn vị soạn thảo, chính sách này giúp Việt Nam tạo lợi thế cạnh tranh về chính sách thuế so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giúp thu hút chuyên gia nước ngoài và giữ chân nhân tài trong nước phát triển sự nghiệp, giảm gánh nặng thuế cho nhân lực công nghệ cao.

"Việc này là động lực trực tiếp để họ yên tâm cống hiến, nghiên cứu và phát triển công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững", Bộ Tài chính cho hay.

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Sửa đổi nguyên tắc để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được điều chỉnh từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc điều chỉnh từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán, cá nhân (nếu không có người phụ thuộc) với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế. Trường hợp cá nhân có một người phụ thuộc với mức thu nhập là 24 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế. Trường hợp cá nhân có 2 người phụ thuộc, với mức thu nhập là 31 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế.

Ngoài ra, dự thảo Luật Thuế mới sửa đổi nguyên tắc để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Tuy nhiên, nguyên tắc điều chỉnh này không còn phù hợp với tình hình biến động của giá cả, thu nhập.

"Thực tế cho thấy để chờ CPI tăng trên 20% mới điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thì khoảng trên 5 năm, trong khi đó các yếu tố về chi phí, giá cả, thu nhập của người dân có nhiều biến động, do đó, có thể căn cứ các yếu tố này để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mà không chờ CPI biến động trên 20%", Bộ Tài chính nêu.

Theo đó, dự thảo Luật quy định giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập điều chỉnh mức giảm trừ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.