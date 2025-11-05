Dầu Nga mất khách xịn, ước tính 400.000 thùng bị kẹt trên biển mỗi ngày

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang hạn chế mua dầu Nga sau khi Mỹ và các đồng minh đưa hàng loạt nhà sản xuất lớn của Moscow cùng khách hàng của họ vào danh sách trừng phạt.

Cụ thể, nhiều tập đoàn Trung Quốc lớn như Sinopec và PetroChina đã tạm dừng mua bán, thậm chí hủy một số lô hàng Nga sau khi 2 công ty dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil bị Mỹ trừng phạt hồi tháng trước.

Nhóm nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ, thường được gọi là cũng đang chần chừ vì lo ngại chịu số phận tương tự Shandong Yulong Petrochemical, công ty lọc dầu của Trung Quốc vừa bị Anh và Liên minh châu Âu đưa vào “danh sách đen”.

Các loại dầu thô của Nga bị ảnh hưởng nay đã giảm giá mạnh. Công ty tư vấn Rystad Energy AS ước tính khoảng 400.000 thùng/ngày, tương đương 45% tổng lượng dầu Trung Quốc nhập từ Nga, hiện bị đình trệ do làn sóng tẩy chay của người mua.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc vấp phải rào cản nhập khẩu (Ảnh: Bloomberg).

Nga từng củng cố vị thế là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc, nhờ giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đang siết chặt trừng phạt, không chỉ nhắm vào nhà sản xuất Nga mà còn cả khách hàng của Moscow.

Yulong Petrochemical, công ty bị đưa vào danh sách đen, đã tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga do thiếu lựa chọn thay thế. Trong khi đó, nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân khác vẫn theo dõi tình hình và tránh các động thái có thể dẫn đến trừng phạt.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Bloomberg, trong 4 tuần tính đến ngày 2/11, lượng dầu xuất khẩu trung bình từ các cảng của Nga đạt 3,58 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 190.000 thùng/ngày so với mức đã được điều chỉnh của giai đoạn trước đó.

Số lượng dầu được dỡ hàng giảm mạnh hơn so với lượng dầu được bốc lên tàu, trong khi lượng dầu còn lênh đênh trên biển tăng vọt. Sự sụt giảm dòng chảy này đã làm giảm đáng kể doanh thu dầu mỏ của Moscow, hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 8.