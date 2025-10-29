Dự báo giá xăng dầu ngày mai đồng loạt tăng mạnh

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 30/10. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng mạnh.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên 2 hãng dầu của Nga. Ngày 28/10, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 82,08 USD/thùng, RON 92 ở mức 79,26 USD/thùng, tăng gần 5 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước tăng khoảng 650-800 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn khoảng 1.300-1.400 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 28/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đã về mức 100-400 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 23/10, giá xăng E5 RON 92 giảm 170 đồng/lít còn 19.050 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít. Dầu diesel tiếp tục giảm 540 đồng/lít còn 17.880 đồng/lít, dầu hỏa giảm 290 đồng/lít còn 18.110 đồng/lít; dầu mazut giảm 280 đồng/kg về mức 14.090 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 28/10 khi các nhà đầu tư xem xét tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga đối với nguồn cung toàn cầu và khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tăng sản lượng.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI tăng mạnh nhất kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine, nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn Lukoil và Rosneft.

Bên cạnh đó, OPEC+ đang xem xét tăng nhẹ sản lượng dầu vào tháng 12. Sau thời gian dài cắt giảm để hỗ trợ giá, nhóm này bắt đầu đảo ngược chính sách từ tháng 4. Các chuyên gia nhận định việc tăng sản lượng có thể bù đắp phần giảm từ Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhu cầu dầu toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc vẫn lớn, trong khi nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 29/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,18 USD/thùng, giảm 2,1% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 2,22%, về 64,48 USD/thùng.