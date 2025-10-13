Trung Quốc bất ngờ giảm nhập dầu Nga, chuyện gì đang xảy ra?

Theo số liệu hải quan mới nhất, Trung Quốc đã nhập khẩu 47,25 triệu tấn dầu trong tháng 9, tương đương 11,5 triệu thùng/ngày.

Công ty tư vấn Oilchem của Trung Quốc cho biết tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong năm, với sản lượng xăng và dầu diesel hàng ngày tương đối cao, mặc dù nguồn cung vẫn tiếp tục vượt cầu.

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Trung Quốc trong tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Đáng chú ý, trước đó, trong tháng 8, Trung Quốc cũng chỉ nhập khẩu từ Nga 7,94 triệu tấn dầu thô, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy sự giảm sút từ Nga đã được bù đắp bởi mức tăng mạnh từ các đối tác khác bao gồm mức tăng 50,4% từ Brazil, đạt 5,19 triệu tấn, và mức tăng gần 90 lần từ Indonesia, đạt 2,66 triệu tấn.

Theo bà Emma Li, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty năng lượng Vortexa, sự suy giảm nhập khẩu dầu từ Nga chủ yếu là biến động tạm thời, phần lớn do hoạt động bảo trì tại các cơ sở sản xuất quan trọng.

Vị chuyên gia cho rằng dự án Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông của Nga đã được lên kế hoạch bảo trì trong tháng 8, dẫn đến việc tạm ngừng khai thác nguồn dầu xuất khẩu chủ lực này.

Tàu chở dầu treo cờ Nga tại Marmara Ereglisi, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, ông Chim Lee, chuyên gia phân tích cấp cao tại Economist Intelligence Unit, cho rằng các dữ liệu phản ánh xu hướng giảm ổn định trong nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc kể từ cuối năm ngoái, mặc dù thỉnh thoảng có những tháng tăng vọt như hồi tháng 7.

Từ đầu năm đến nay, Nga vẫn là nguồn cung dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Song, số liệu hải quan cho thấy nhập khẩu từ Nga giảm 8,6%, trong khi tổng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc lại tăng nhẹ.

"Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đang thận trọng hơn, đặc biệt sau khi Mỹ đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với người mua dầu Nga", ông Lee nhận định trong báo cáo.

Trong tháng 8, Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với nhập khẩu từ Ấn Độ, quốc gia mua dầu Nga lớn thứ hai, nhắm trực tiếp vào hoạt động thương mại dầu mỏ với Nga.

Mặc dù lượng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ vốn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn cung của Trung Quốc, Bắc Kinh đã ngừng hoàn toàn việc mua từ Mỹ kể từ tháng 6, theo số liệu hải quan.

"Nhập khẩu từ Mỹ vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào tình trạng quan hệ song phương. Khả năng phục hồi bền vững là rất thấp, trừ khi có một thỏa thuận thương mại lớn giữa 2 bên, điều hiện nay khá khó khăn do phạm vi các vấn đề còn quá rộng", ông Lee nhấn mạnh trong báo cáo.