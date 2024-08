Đạm Hà Bắc báo lỗ, có lý do... bị sét đánh

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc - mã chứng khoán: DHB) công bố báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán với doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 1.967,3 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Do kinh doanh dưới giá vốn nên công ty lỗ gộp 33,6 tỷ đồng. Cùng kỳ, công ty lỗ gộp 38,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 34,6% lên 10,3 tỷ đồng thì chi phí tài chính giảm tới 50,4%. Chi phí tài chính nửa đầu năm nay của Đạm Hà Bắc ở mức 167,4 tỷ đồng, trong đó có 102,2 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Đạm Hà Bắc giảm lỗ đáng kể nhờ được VDB xóa nợ lãi (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Nêu ý kiến về bản báo cáo tài chính của Đạm Hà Bắc, kiểm toán viên nhấn mạnh, tại ngày 30/6, tài sản ngắn hạn của công ty đang thấp hơn nợ ngắn hạn số tiền 77,5 tỷ đồng, cho thấy vẫn còn yếu tố không chắc chắn trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Cụ thể, tại ngày 30/6, công ty có 962,8 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, giảm 234,4 tỷ đồng so với đầu năm; còn nợ ngắn hạn là 1.040,3 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kiểm toán viên, sau khi được cơ cấu các khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh khu vực Bắc Đông Bắc về việc xóa nợ lãi tính trên nợ gốc quá hạn và nợ lãi tính trên nợ lãi chậm trả, giảm lãi suất các khoản vay, cơ cấu tài chính của công ty đã được cải thiện, đồng thời vốn chủ sở hữu lớn hơn lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6.

Khoản vay của Đạm Hà Bắc tại VDB được ký hợp đồng từ tháng 9/2008 với hạn mức hơn 4.100 tỷ đồng, nhằm đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc" là một trong 12 dự án bị Chính phủ đánh giá là chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương. Tại ngày 30/6, Đạm Hà Bắc còn 1.120,6 tỷ đồng vay dài hạn tại VDB.

6 tháng qua, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tiết giảm 13,3% và 13,1% nhưng công ty vẫn lỗ thuần 292 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 480,2 tỷ đồng).

Nhờ có 192,8 tỷ đồng lợi nhuận khác, lỗ sau thuế thu hẹp còn 99,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 479,8 tỷ đồng). Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong kỳ, Đạm Hà Bắc có 242,8 tỷ đồng là thu nhập khác từ chi phí lãi vay được xóa, chính là số tiền xóa nợ lãi tính trên nợ lãi chậm trả phát sinh chưa thu đến hết ngày 21/12/2023 với VDB.

Giải trình về kết quả kinh doanh 6 tháng, Đạm Hà Bắc cho biết, tình hình sản xuất không thuận lợi do diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng mưa giông nhiều, đặc biệt là sét đánh nhiều lần làm đứt đường dây truyền tải điện của công ty khiến các dây chuyền sản xuất phải ngừng đột xuất, ảnh hưởng trực tiếp lớn đến thiết bị.

Khi công ty khắc phục được các sự cố do điện lưới, chạy máy trở lại thì phát hiện có phát sinh rò thiết bị nên phải ngừng máy dài ngày để khắc phục và kết hợp đại tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn. Vì vậy, thời gian chạy máy giảm 45 ngày so với kế hoạch, không có sản phẩm. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt giá than vẫn giữ ở mức cao.

Như vậy, với kết quả thua lỗ nửa đầu năm, lỗ lũy kế của Đạm Hà Bắc - từng là "cánh chim đầu đàn" của ngành phân đạm Việt Nam - đã lên tới 2.209,6 tỷ đồng.