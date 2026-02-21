Đại gia Việt thu nghìn tỷ đồng từ tiền lãi gửi ngân hàng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) trong năm vừa qua thu về hơn 2.912 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu. Con số này tăng 35% so với năm trước.

Tập đoàn bán lẻ này có truyền thống gửi tiền và nhận lãi lớn trong nhiều năm nay. Báo cáo ghi nhận tới cuối năm 2025, doanh nghiệp có tới 38.874 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu.

Loạt doanh nghiệp có nhiều tiền gửi trên sàn chứng khoán (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trường hợp tương tự khác là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã chứng khoán: VNM). Năm 2025, công ty nhận lãi tiền gửi gần 1.371 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp có hơn 21.354 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, cùng với hơn 1.794 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền sẵn có.

Một đại gia bán lẻ khác là Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) cũng có lãi tiền gửi hơn 995 tỷ đồng trong năm qua, giảm 5% so với năm trước. Báo cáo ghi nhận doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng khoảng 20.974 tỷ đồng, bao gồm ngắn hạn, dài hạn.

Với Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), tính đến cuối năm trước, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 19.484 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Riêng trong quý IV/2025, lãi tiền gửi, tiền cho vay mà doanh nghiệp thu về hơn 274 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nhiều tiền gửi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ, hóa chất, năng lượng. Ở vị trí đầu ngành, các công ty có hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả trong thời gian dài, dòng tiền được tích lũy từ nhiều năm. Việc sở hữu lượng tiền sẵn có cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu trước các biến động lãi suất, chu kỳ...