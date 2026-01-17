Lãi suất tiết kiệm tăng vọt, gửi tiền 6 tháng nhận lãi tới 8%/năm

Khoảng 4 tháng trở lại đây, lãi suất tiền gửi ngân hàng có dấu hiệu tăng rõ rệt. Trong đó, người gửi tiền kỳ hạn ngắn 6 tháng cũng có cơ hội hưởng mức lãi suất cao lên tới 7%, thậm chí 8%/năm nhờ các chính sách cộng thêm lãi suất.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng hiện ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng, trong bối cảnh xu hướng tăng lãi suất đã hình thành suốt khoảng 4 tháng qua.

Đáng chú ý, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã đưa lãi suất niêm yết vượt mốc 7%/năm, mức hiếm thấy đối với kỳ hạn ngắn.

Dẫn đầu thị trường là PGBank với lãi suất 6 tháng lên tới 7,1%/năm, theo sau là Techcombank (6,85%) và Bac A Bank (6,8%). Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6,5% trở lên còn có ABBank, Vikki Bank và OCB. Đây đều là những mức cao so với mặt bằng chung và cho thấy áp lực huy động vốn ngắn hạn đang gia tăng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở nhóm lãi suất trung bình, nhiều ngân hàng niêm yết quanh ngưỡng 6,2-6,3%/năm như BaoViet Bank, BVBank, LPBank, NCB, VCBNeo và VPBank. Mức này cao hơn đáng kể so với giai đoạn giữa năm 2025, phản ánh sự điều chỉnh tăng đồng loạt nhằm cải thiện thanh khoản và chuẩn bị nguồn vốn cho nhu cầu tín dụng phục hồi.

Trong khi đó, các ngân hàng quy mô lớn và nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất thấp hơn. Agribank niêm yết 5%/năm, BIDV và VietinBank cùng ở mức 4,5%/năm, còn Vietcombank chỉ 3,5%/năm. Đáng chú ý, SCB hiện có mức lãi suất thấp nhất thị trường, chỉ 2,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Nhiều ngân hàng còn đẩy mạnh các chính sách cộng thêm lãi suất theo từng chương trình ưu đãi, quy mô tiền gửi hoặc kênh gửi trực tuyến, khiến mức lãi suất thực tế người gửi nhận được cao hơn đáng kể so với mức công bố.

Nhờ đó, dù lãi suất niêm yết phổ biến chỉ quanh 5-6%/năm, lãi suất thực trả tại một số ngân hàng có thể vươn lên 7-8%/năm, thậm chí cao hơn đối với khách hàng gửi số tiền lớn hoặc tham gia các gói ưu đãi riêng.

Chẳng hạn, Techcombank niêm yết lãi suất 6 tháng ở mức 5,85%/năm nhưng lãi suất tiết kiệm trực tuyến có thể lên tới 6,85%/năm nhờ cộng thêm 1%/năm. ABBank áp dụng lãi suất trực tuyến 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, song trong thời gian ưu đãi, lãi suất thực tế có thể đạt tới 7,7%/năm khi được cộng thêm 1,2%/năm.

Tương tự, PVCombank dù chỉ niêm yết 5,8%/năm nhưng nhờ cộng thêm tới 1,5%/năm, lãi suất thực nhận của người gửi tiền tăng lên 7,3%/năm. Đáng chú ý, tại NCB, chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 2%/năm đã đẩy lãi suất thực tế kỳ hạn 6 tháng vượt mốc 8%/năm, cao hơn mặt bằng chung.

Theo thống kê từ đầu tháng 1, đã có 9 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV tăng lãi suất huy động. ACB là đơn vị duy nhất giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.