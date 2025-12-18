Đại gia bất động sản phía Nam dồn dập phát hành cổ phiếu thu tiền, trả nợ

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8% vốn đang lưu hành để hoán đổi nợ. Số cổ phiếu trên sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ với giá phát hành 15.747 đồng. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.

Chủ nợ nhận cổ phiếu phát hành thêm là 2 đơn vị gồm Công ty Novagroup và Công ty Diamond Properties, đều là các bên liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Sau giao dịch, Novagroup sở hữu 22,24% vốn, Diamond Properties nắm 7,75% vốn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp huy động tiền cuối năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước Novaland, Công ty Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) cũng thông qua kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ phải trả. Việc hoán đổi được thực hiện theo tỷ lệ 10.000 đồng nợ sẽ được đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới.

Danh sách hoán đổi nợ gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX, hoán đổi 212 tỷ đồng nợ), Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC (hoán đổi 19 tỷ đồng), ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hoàng Quân (hoán đổi 236 tỷ đồng nợ) và bà Nguyễn Thị Diệu Phương (vợ ông Tuấn, hoán đổi 33 tỷ đồng). Dự kiến sau hoán đổi, 4 chủ nợ nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 15,96% vốn điều lệ công ty.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Tập đoàn Đất Xanh công bố đã chào bán riêng lẻ thành công 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 18.600 đồng/đơn vị. Doanh nghiệp thu về hơn 1.739 tỷ đồng, dự kiến dùng toàn bộ để góp vốn vào công ty con Hà An để thực hiện dự án khu chung cư cao tầng.

Hay Tổng Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) đã bán xong 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động thành công 1.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để đầu tư các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2027, phần khác để mua lại trái phiếu.

Thị trường bất động sản sau giai đoạn tái cấu trúc đã có nhiều chuyển biến tích cực về pháp lý, cải thiện rõ rệt về nguồn cung. Tuy nhiên giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp cần huy động nguồn vốn để cân đối tài chính, trả nợ, phát triển dự án.

Song, các ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Nhiều doanh nghiệp buộc phải tính toán huy động từ các nguồn khác nhau để giải quyết bài toán tài chính, tránh ảnh hưởng tiến độ dự án và dòng tiền hoạt động.