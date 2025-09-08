Công điện của Thủ tướng: Xử nghiêm các hành vi gây bất ổn thị trường vàng

Tại Công điện 159 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, sớm thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết.

Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Theo công điện, Ngân hàng Nhà nước phải tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép... gây bất ổn thị trường vàng.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ ngày 6/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá do vàng thế giới leo thang. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá kim loại quý tăng tiếp khiến nhu cầu mua của người dân tăng rất cao.

Nguyên nhân nữa được chỉ ra là nguồn cung trong nước khan hiếm do Ngân hàng Nhà nước dừng bán vàng miếng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP).

Tại công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động. Chính sách tiền tệ phải đồng bộ với tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản thủ tục, tăng chuyển đổi số... để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Qua đó, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt dòng vốn tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng như thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"... Toàn hệ thống hoàn thiện chuyển đổi số để kiểm soát rủi ro, dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ ngay trong quý IV/2025.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại yêu cầu về xây dựng lộ trình và thí điểm bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) để thực hiện từ 2026, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý chặt thị trường ngoại hối và ổn định giá trị tiền tệ của Việt Nam.

Về phía Bộ Tài chính, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của Ban Chỉ đạo 751 và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 10/9.

Bộ Tài chính cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ chính sách tiền tệ. Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để đáp ứng việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.