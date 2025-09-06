Ngân hàng nhà nước tạm thời dừng bán vàng SJC ra thị trường

Tại phiên họp Chính phủ ngày 6/9, Phó thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá vàng vừa qua do vàng thế giới tăng rất cao. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao.

Cụ thể, theo Phó thống đốc, khoảng một tuần gần đây giá vàng thế giới tăng vọt, quy đổi sang tiền Việt Nam đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, thông tin về giá vàng tăng, tạo tâm lý kỳ vọng giá vàng phá đỉnh lên 3.500 USD/ounce lan rộng, khiến nhu cầu mua vàng tích trữ tăng mạnh.

Nguyên nhân khác được ông Sơn chỉ ra là nguồn cung trong nước khan hiếm do NHNN tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.

Về chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thống đốc khẳng định NHNN sẽ tăng cường thanh, kiểm tra để làm rõ việc này, đồng thời cùng với các bộ ngành liên quan xử lý các vi phạm nếu có.

Ông Sơn nhấn mạnh rằng quan trọng nhất là phải sớm triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ thông qua.

Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn (Ảnh: VGP).

Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn cũng thông tin, tính đến 31/8, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,38%, giảm 0,56% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, xu hướng chung lại tiềm ẩn rủi ro.

Dư nợ tín dụng cuối tháng 8 đạt 17,14 triệu tỷ đồng, tăng 11,08% so với cuối năm trước. Nếu tính trọn một năm, tín dụng tăng khoảng 20,19%, mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi thông thường chỉ khoảng 14,5%.

Phó thống đốc nói rằng điều này dẫn tới hai hệ quả. Thứ nhất, các ngân hàng buộc phải tăng huy động vốn, khả năng này sẽ kéo lãi suất huy động lên cao, sau đó lãi suất cho vay cũng tăng theo. Thứ hai, tăng trưởng tín dụng mạnh đồng nghĩa cung tiền nhiều hơn, gây áp lực lạm phát trong dài hạn.

Trong khi đó, đặc biệt tháng 8, tỷ giá chịu nhiều áp lực. Lãi suất USD duy trì ở mức cao trong khi lãi suất tiền đồng thấp, tạo ra xu hướng chuyển vốn. Thêm vào đó, giải ngân vốn vay nước ngoài giảm, nhưng nhu cầu trả nợ lại tăng.

Để ứng phó, NHNN cho biết sẽ điều hành linh hoạt tỷ giá, phối hợp với công cụ lãi suất, thanh khoản và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết. Tính đến 4/9, tỷ giá giao dịch ở mức 26.380 đồng/USD, giảm 0,09% so với ngày 22/8 - thời điểm cơ quan này bán can thiệp, nhưng vẫn tăng 3,45% so với cuối năm 2024.