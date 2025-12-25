CEO Lê Hạnh xác nhận dừng chương trình Shark Tank Việt Nam

Trên trang cá nhân, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam - vừa đăng tải một bài chia sẻ dài đáng chú ý. Chia sẻ mang tựa đề “Tận lực rồi thì... move on".

Bà Hạnh kể lại 10 năm đồng hành với giới khởi nghiệp Việt Nam. Cụ thể, từ năm 2016, thời điểm hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia khởi nghiệp, bà bước vào hành trình đồng hành các start up Việt Nam.

Năm 2017, Shark Tank mùa đầu tiên chính thức phát sóng. Thống kê 10 năm qua, sau 7 mùa Shark Tank đã có hơn 100 tập phát sóng, gần 300 “startup” lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo. Chương trình đồng thời tổ chức gần 200 tập Café Khởi Nghiệp – những cuộc trò chuyện thật, dài và nhiều trăn trở.

Shark Tank cũng đã làm nên tên tuổi nhiều dự án đến nay vẫn phát triển tốt và vươn mình ra thế giới, như DatBike (dự án về xe điện), Coolmate (dự án về quần áo cho nam giới)…

Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam có động thái mới (Ảnh: Fanpage nhân vật).

Dù vậy, 2 năm trở lại đây, chương trình vướng vào lùm xùm khi rất nhiều “cá mập” vướng vòng lao lý (liên quan đến các dự án kinh doanh, đầu tư cá nhân). Trong bối cảnh này, dòng trạng thái của CEO Lê Hạnh gây chú ý.

“Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời”, bà chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, bà Hạnh xác nhận chương trình Shark Tank Việt Nam đã dừng lại, và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai. "Chương trình đã ngừng sản xuất từ sau khi hoàn thành 100 tập phát sóng, mùa thứ 7 vào năm 2024", bà Hạnh nói.

Liên quan đến những sự cố gần đây về các "cá mập", bà Hạnh chia sẻ là yếu tố bất ngờ đáng tiếc, khiến chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín. Ngược lại, qua đó chương trình cũng nhận thấy được những rủi ro từ các nhân vật mời tham gia chương trình mà chưa có cách thức nào quản trị được.

Không chỉ đam mê với khởi nghiệp, bà Lê Hạnh được biết rất tâm huyết với nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. TVHub - công ty đầu tư, sản xuất các chương trình gồm Shark Tank Việt Nam - đang sản xuất chương trình truyền hình về ẩm thực như Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Top Chef…

"Top Chef tôi đã làm từ năm 2019, nhưng do quá bận cho dự án khởi nghiệp nên 3 năm mới tổ chức được một lần. Từ bây giờ, tôi đã có thể tận lực cho chương trình ẩm thực rồi", bà cho biết.