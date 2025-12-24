Báo Dân trí ra mắt công cụ tính thuế thu nhập cá nhân 2026

Báo Dân trí chính thức ra mắt công cụ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026, giúp người lao động dễ dàng ước tính số thuế phải nộp theo quy định mới. Từ đầu năm sau, biểu thuế thu nhập cá nhân giảm còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Để tính mức thuế thu nhập cá nhân của mình, độc giả truy cập công cụ của Dân trí tại đây, sau đó nhập mức lương, các khoản tiền bảo hiểm và số người phụ thuộc. Công cụ sẽ tự động tính toán thu nhập chịu thuế, áp dụng các mức giảm trừ và biểu thuế hiện hành, từ đó cho ra kết quả nhanh chóng, trực quan và dễ hiểu, hỗ trợ người dân chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống 5 bậc

Biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm sau sẽ giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng. Thuế suất cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng, thay vì mức 80 triệu đồng như hiện hành.

Bậc Thu nhập (triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) 1 Đến 10 5 2 Trên 10-30 10 3 Trên 30-60 20 4 Trên 60-100 30 5 Trên 100 35

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, việc điều chỉnh bậc thuế sẽ khiến mức điều tiết tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu nhập giảm. Việc này hỗ trợ cho người nộp thuế, nhất là cá nhân có thu nhập trung bình, thấp chuyển sang diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Chẳng hạn, một cá nhân có một người phụ thuộc với thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng/tháng hiện phải nộp 125.000 đồng tiền thuế mỗi tháng, nhưng sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh và tính theo biểu thuế mới sẽ không còn phát sinh nghĩa vụ thuế.

Với người thu nhập 25 triệu đồng/tháng, số thuế phải nộp giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng/tháng, tức giảm 92%. Tương tự, thu nhập 30 triệu đồng được giảm 73% số thuế phải nộp trong tháng.

Việc điều tiết thuế cũng hướng tới nhóm người thu nhập trung bình cao. Cụ thể, mức thuế 5% ở bậc 1 áp dụng với thu nhập tính thuế 0-10 triệu đồng, tương đương thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân một người phụ thuộc 20-35 triệu đồng. Mức thuế suất bậc 2 áp dụng với thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng, tương đương thu nhập 35-56 triệu đồng.

Kiểm tra tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng

Cũng từ kỳ tính thuế năm sau, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Các mức này tăng khoảng 40% so với hiện hành và được tính theo tốc độ tăng thu nhập bình quân và GDP bình quân đầu người.

Với cá nhân không có người phụ thuộc, nếu thu nhập 17 triệu đồng/tháng, từ kỳ tính thuế năm 2026 sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, tiền bảo hiểm bắt buộc chiếm 10,5% thu nhập, tương đương 1,785 triệu đồng; cộng với mức giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng, tổng số tiền được giảm trừ là 17,285 triệu đồng, cao hơn thu nhập nên không phát sinh thuế.

Trường hợp có một người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế. Sau khi trừ 2,52 triệu đồng tiền bảo hiểm, cùng với 15,5 triệu đồng giảm trừ cho bản thân và 6,2 triệu đồng cho người phụ thuộc, tổng mức giảm trừ đạt 24,22 triệu đồng, vượt thu nhập thực nhận.

Tương tự, với 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 31 triệu đồng/tháng sau khi trừ bảo hiểm và các khoản giảm trừ gia cảnh cũng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định áp dụng từ năm 2026.