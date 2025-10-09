Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui sau khi chứng khoán được nâng hạng

Một ngày sau khi thị trường chứng khoán được thông báo nâng hạng, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực.

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/10), hai mã VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) có lúc đồng loạt tăng trần, rạng rỡ trong sắc tím.

Cổ phiếu VHM và VRE có lúc đồng loạt tăng trần (Ảnh chụp màn hình).

Đến 10h35, cổ phiếu VHM vẫn kiên trì với đà tăng 7% còn VRE bớt đi sự hưng phấn nhưng vẫn duy trì mức tăng 5,6%. Cổ phiếu VPL (Vinpearl) cũng tương tự, tăng 5%, còn VIC (Vingroup) khiêm tốn hơn, tăng nhẹ 0,5% so với hôm qua.

Một số cổ phiếu "họ Vingroup" được các công ty chứng khoán dự báo nằm trong nhóm tích cực sau khi thị trường được nâng hạng, do đủ điều kiện tham gia các chỉ số mới nổi của FTSE, đồng thời là những doanh nghiệp đầu ngành sở hữu tiềm năng tăng trưởng cao. Trong sáng nay, các cổ phiếu nhóm này cũng đóng vai trò dẫn dắt chỉ số.

Tới 10h40, VN-Index ghi nhận tăng 13,26 điểm lên 1.710,96 điểm. Dù vậy, thị trường lâm vào cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" khi các mã giảm điểm áp đảo các sàn.

Cổ phiếu ngành chứng khoán sau một vài phiên hưng phấn đã điều chỉnh trong sáng nay. Nhiều mã đồng loạt giảm khoảng 1-2%, các ông lớn đầu ngành như SSI, VCI, HCM, VDS... đều chung sắc đỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trong nửa đầu phiên sáng nay với giá trị hơn 836 tỷ đồng, tính đến 10h44. Các mã bị bán ròng mạnh như VIX, VRE, VPB, SSI, VND...