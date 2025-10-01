Tài sản tỷ phú Việt chao liệng trong ngày chứng khoán tăng nhẹ

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 trong sắc xanh. VN-Index tăng 3,35 điểm lên 1.665,05 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên HoSE với 175 mã tăng, 139 mã giảm. Thanh khoản thị trường tiếp tục dè dặt, ghi nhận hơn 21.480 tỷ đồng trên HoSE.

Đi ngược diễn biến thị trường, một số cổ phiếu liên quan tỷ phú lại chìm trong sắc đỏ. Mã VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm lần lượt 2,8% và 1,75%. Bộ đôi này cũng nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gồm VJC (Vietjet Air), HDB (HDBank) cũng giảm lần lượt 1,23% và 0,32%.

Cập nhật của Forbes cho thấy tài sản tỷ phú Vượng giảm 223 triệu USD còn tỷ phú Thảo giảm 27 triệu USD so với hôm qua, còn lần lượt 16,3 tỷ USD và 3,4 tỷ USD.

Xu hướng dòng tiền hôm nay gọi tên một số cổ phiếu ngành ngân hàng, như STB (Sacombank), LPB (LPBank), TCB (Techcombank), ACB, MBB (MBBank), TPB (TPBank), CTG (VietinBank). Ngoài ra, các cổ phiếu như VNM (Vinamilk), HAG (Hoàng Anh Gia Lai), NVL (Novaland) cũng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.650 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VHM, FPT, MWG, STB, VRE, HPG... Ngược lại, khối ngoại mua ròng VIX, LPB, TCH, ANV, NVL.