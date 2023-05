Cổ phiếu Vietnam Airlines ngược dòng trước tin bất ngờ

Thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ không mấy thuận lợi. Vừa mở cửa phiên sáng nay (4/5), VN-Index đã giảm điểm. Những nhịp hồi phục ngắn bất thành khiến chỉ số ngày một lún sâu hơn.

Tạm kết phiên sáng nay, VN-Index đánh mất 7,98 điểm tương ứng 0,76% còn 1.041,14 điểm; VN30-Index giảm 10,46 điểm tương ứng 1% còn 1.040,97 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,13 điểm tương ứng 0,06% còn 207,35 điểm và UPCoM-Index giảm 0,34 điểm tương ứng 0,43% còn 77,44 điểm.

Yếu tố tích cực là thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, đạt 301,6 triệu cổ phiếu tương ứng 4.856,79 tỷ đồng trên sàn HoSE và 38,25 triệu cổ phiếu tương ứng 575,63 tỷ đồng trên sàn HNX. Thị trường UPCoM có 12,77 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 188,68 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm giá với 436 mã giảm, 17 mã giảm sàn so với 293 mã tăng, 26 mã tăng trần.

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index (Nguồn: VNDS).

23 mã cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá, trong đó, VCB và VHM có ảnh hưởng tiêu cực nhất khiến VN-Index lần lượt đánh mất 1,65 điểm và 1,08 điểm. VCB giảm 1,5% còn VHM giảm 2%. Một số mã khác có mức giảm đáng kể trong VN30 là NVL giảm 3,8%; MWG giảm 2,7%; PDR giảm 2,5%; MSN giảm 2,3%; SAB giảm 2%; CTG giảm 1,9%...

Chiều ngược lại, POW tăng 1,5%; BVH tăng 1,2%; ACB tăng 1%; FPT tăng 1%; GVR, PLX, SSI tăng giá.

HVN - mã cổ phiếu của Vietnam Airlines - là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index trong sáng nay, đóng góp cho chỉ số 0,44 điểm. Cổ phiếu HVN sáng nay tăng kịch biên độ trên sàn HoSE lên 12.900 đồng/cổ phiếu. Khớp lệnh tại HVN đạt 1,43 triệu cổ phiếu trong khi dư mua giá trần đạt 624.900 đơn vị.

Cổ phiếu HVN đi ngược thị trường sau khi hãng hàng không quốc gia công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả kinh doanh khởi sắc: Doanh thu thuần đạt gần 23.500 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, lãi trước thuế đạt 19 tỷ đồng. Mặc dù có lãi trước thuế nhưng Vietnam Airlines vẫn lỗ sau thuế 37 tỷ đồng (mức lỗ giảm đáng kể so với cùng kỳ lỗ 2.686 tỷ đồng), đánh dấu 13 quý thua lỗ liên tiếp.

Vietnam Airlines cho biết, kết quả khả quan hơn đến từ việc doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu nội địa tăng 76,5%, doanh thu quốc tế tăng 618,5% do thị trường phục hồi mạnh. Hãng cũng đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điểm trước dịch.

Công bố báo cáo tài chính quý I nhưng đến nay, Vietnam Airlines vẫn chưa công bố báo cáo kiểm toán năm 2022 dù không được HoSE cho phép trì hoãn. Cũng vì lý do này, HoSE đã đưa cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 sẽ quyết định khả năng bị hủy niêm yết của cổ phiếu HVN. Trong báo cáo tài chính năm 2022 do doanh nghiệp tự lập, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ ròng 10.400 tỷ đồng, là năm thứ 3 liên tiếp thua lỗ, đồng thời, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 âm 10.000 tỷ đồng. Nếu trong báo cáo kiểm toán những yếu tố này không thay đổi thì HVN sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.