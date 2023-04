"Nữ tướng" chứng khoán "ra trận", cú đổi vai chưa từng có trong 17 năm

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao với sự đổi vai giữa bà Phạm Minh Hương và ông Nguyễn Vũ Long.

Theo đó, bà Phạm Minh Hương thôi giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) và đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ 26/4. Như vậy, khi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc thì bà Hương sẽ trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của công ty chứng khoán này và chịu sự giám sát của HĐQT.

Người thay thế bà Phạm Minh Hương đảm nhiệm vai trò chức danh Chủ tịch HĐQT VNDirect kể từ 26/4 là ông Nguyễn Vũ Long. Ông Nguyễn Vũ Long cũng đồng thời thôi giữ chức Quyền tổng giám đốc đã được bổ nhiệm hồi tháng 11/2021.

Công ty chứng khoán này cho biết, việc thay đổi chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc là để công ty không còn duy trì chức danh quyền tổng giám đốc, kiện toàn các điều kiện pháp lý cho hoạt động.

Sau thay đổi trên, công ty chứng khoán này có 3 người đại diện theo pháp luật gồm: Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Minh Hương - Tổng giám đốc và bà Vũ Nam Hương - Giám đốc tài chính.

Bà Phạm Minh Hương lần đầu rời ghế Chủ tịch HĐQT VNDirect sau 17 năm kể từ khi sáng lập công ty (Ảnh: VNDS).

Bà Phạm Minh Hương được giới thiệu là có gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà cũng được biết đến là một "nữ tướng" nổi danh trong ngành chứng khoán Việt Nam.

Kể từ khi thành lập VNDirect từ năm 2006, bà Hương đã giữ vai trò Chủ tịch HĐQT công ty 17 năm qua và đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, công ty chứng khoán này thay chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch mới của VNDirect - ông Nguyễn Vũ Long - sinh năm 1987, được giới thiệu tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học New South Wales chuyên ngành kinh tế và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư - tài chính. Ông Long gắn bó với công ty chứng khoán trên trong 8 năm, trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ, Giám đốc nguồn vốn và giữ Quyền tổng giám đốc từ ngày 22/11/2021, được bầu làm Thành viên HĐQT hồi tháng 4 năm ngoái.

Giá cổ phiếu VND đã giảm hơn 52% so với một năm trước (Nguồn: Tradingview).

Cú "đổi vai" lịch sử tại thượng tầng VNDirect diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước diễn biến tiêu cực trong suốt một năm qua và tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán này.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, VNDirect đạt 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sụt giảm 82% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới chỉ đạt gần 146 tỷ đồng trong khi chi phí môi giới lên tới 111 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động theo đó giảm 27% xuống còn 1.290 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh (chủ yếu liên quan đến trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết) ghi nhận khoản lỗ chênh lệch giảm do đánh giá lại các tài sản tài chính gần 317 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND đóng cửa phiên 27/4 giảm nhẹ 0,68% còn 14.550 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 52% về thị giá so với một năm trước, tương ứng giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 17.719 tỷ đồng.