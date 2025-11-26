Lãnh đạo Vietjet chia sẻ cách hãng bay "xanh hóa" bầu trời

Chia sẻ tại Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" do báo Dân trí tổ chức chiều 26/11, ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet - cho biết những năm qua, doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng chủ đạo trong quá trình vận hành.

Đây là định hướng lâu dài, giúp Vietjet tạo dựng vị thế của hãng hàng không hiện đại, tiên phong đổi mới và thích ứng nhanh với các xu hướng toàn cầu.

Đồng hành cùng tầm nhìn đó, hãng cũng đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình thiết thực nhằm giảm phát thải, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng. Những nỗ lực này được hiện thực hóa bằng chuỗi hoạt động nổi bật và mang tính dẫn dắt ngành hàng không Việt Nam.

Trước hết, Vietjet luôn được nhắc đến như biểu tượng của tinh thần đổi mới và sáng tạo. “Chúng tôi liên tục ứng dụng công nghệ mới vào quản trị, vận hành đội tàu bay và hệ thống dịch vụ”, ông nói. Đồng thời, Vietjet cũng là doanh nghiệp tiên phong áp dụng các chuẩn mực ESG gồm môi trường, xã hội và quản trị bằng khoa học và công nghệ.

Ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc Thương mại, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Ảnh: Hải Long).

Các yếu tố ESG đã được tích hợp vào các khía cạnh hoạt động, từ vận hành bay, kinh doanh thương mại cho đến từng điểm chạm trong trải nghiệm của hành khách. Điều này giúp Vietjet không chỉ phát triển hiệu quả hơn mà còn tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

“Một trong những minh chứng rõ nét cho cam kết ESG của Vietjet là Chương trình Fly Green - Mỗi vé bay đỏ, một hành trình xanh”, vị này thông tin. Thông qua Quỹ Fly Green, Vietjet khuyến khích hàng triệu hành khách “bay xanh” bằng cách đóng góp vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây là mô hình huy động nguồn lực sáng tạo, khơi dậy ý thức bền vững trong cộng đồng và hướng ngành hàng không đến tương lai xanh hơn.

Song song đó, hãng đã tiên phong thay thế hoàn toàn dao, dĩa nhựa trên chuyến bay bằng dụng cụ tre tự nhiên. Việc chuyển đổi này giúp giảm lượng nhựa lớn thải ra môi trường mỗi năm.

Bên cạnh các hoạt động giảm thiểu rác thải, Vietjet còn tham gia dự án trồng 15 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Đây là chương trình quy mô lớn mà Vietjet phối hợp cùng nhiều đối tác triển khai, tập trung vào công tác trồng cây, gây rừng và phục hồi môi trường sinh thái.

Ông Tạ Hữu Thanh chia sẻ chiều 26/11 (Ảnh: Hải Long).

Những nỗ lực bền bỉ này, theo ông Tạ Hữu Thanh, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ ở 4 phương diện.

Thứ nhất, Vietjet mang đến trải nghiệm dịch vụ thuận tiện, an toàn và hiện đại cho hành khách trên mỗi chuyến bay. Thứ hai, các chương trình “xanh hóa” vận hành đã giúp các chuyến bay thân thiện hơn với môi trường, giảm thiểu phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ và tích hợp ESG đã tối ưu hoạt động thương mại, tiết kiệm chi phí và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Và cuối cùng, Vietjet nâng cao tính minh bạch cũng như trách nhiệm xã hội của mình, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh - làm xanh trong cộng đồng.

Vietjet cũng đặt trọng tâm vào việc khai thác và sử dụng dữ liệu trong sản xuất - kinh doanh để nâng cao hiệu quả vận hành. Hãng đã thử nghiệm trên một số chuyến bay việc sử dụng các loại nguyên liệu mới như vật liệu nhẹ, thân thiện và bền vững nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Từ rất sớm, giai đoạn 2007-2010, Vietjet đã triển khai mô hình hàng không giá rẻ với việc bỏ hoàn toàn vé giấy, chuyển sang vé điện tử, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí và giảm lượng rác thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, hãng đẩy mạnh số hóa trải nghiệm hành khách. Khách hàng có thể mua vé, làm thủ tục online, tương tác với tiếp viên qua ứng dụng; đồng thời việc cân, đo hành lý được thực hiện minh bạch theo đúng quy định nhằm tránh xung đột và tối ưu thời gian. Tại nhiều quốc gia như Úc, hành khách hoàn toàn có thể tự check-in trực tuyến, và Vietjet cũng đang áp dụng các quy trình tương tự để tạo nên hành trình thuận tiện nhất cho khách hàng.

Về thanh toán, hãng thúc đẩy mạnh mẽ hình thức không tiền mặt. Khách hàng chỉ cần quét mã QR hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng để hoàn tất giao dịch, không cần gặp trực tiếp nhân viên. Đặc biệt, hành khách có thể làm thủ tục trực tuyến thông qua hệ thống định danh VNeID của Bộ Công an, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm.

Trong thời gian tới, đại diện Vietjet cho biết đơn vị sẽ chính thức vận hành tại nhà ga T1 - sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hãng tiếp tục áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm mang đến quy trình thông minh, thuận tiện và thân thiện hơn với hành khách.

Ông cũng chỉ ra, ngành hàng không đang đối mặt với một số thách thức trong quá trình thực hiện ESG.

Do đặc thù phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (Jet-A1) với mức phát thải CO2 và NOx cao, việc chuyển sang các loại nhiên liệu thay thế như SAF, điện hóa hay hydro hiện chưa khả thi vì chi phí đắt gấp 2-5 lần so với nhiên liệu truyền thống.

Bên cạnh đó, áp lực cân bằng giữa chi phí và giá vé lớn, bởi việc áp dụng ESG làm chi phí tăng lên, nhưng các hãng hàng không không thể chuyển toàn bộ phần chi phí này sang giá vé.

Ngoài ra, yêu cầu tuân thủ ESG giữa các quốc gia không đồng nhất, buộc các hãng phải đáp ứng nhiều tầng tiêu chuẩn khác nhau. Chi phí dành cho việc báo cáo, kiểm toán và đánh giá ESG cũng cao, tạo thêm gánh nặng về tài chính và nguồn lực cho doanh nghiệp.