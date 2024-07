Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai vẫn sàn sau tin về ông Nguyễn Quốc Cường

Ngay từ khi thị trường vừa mở cửa thì lệnh bán sàn với cổ phiếu QCG đã sẵn sàng. Nhà đầu tư chấp nhận thoát hàng tại mức giá thấp nhất phiên.

Với những người mua ngắn hạn, để có thể bán được trong phiên sáng nay (24/7) thì phải mua vào từ phiên 19/7, và mức lỗ đã là 21%.

Mặc dù vậy, cơ hội để thoát hàng khá thấp do thanh khoản QCG sáng nay bị co hẹp đáng kể so với phiên hôm qua. Cả phiên sáng chỉ có 35.100 cổ phiếu được khớp lệnh tại mức giá sàn 7.310 đồng/đơn vị, trong khi dư bán giá sàn còn tới 6,35 triệu đơn vị.

Diễn biến tại QCG tính đến thời điểm hiện tại vẫn tiêu cực dù từ hôm qua, Quốc Cường Gia Lai đã có thông tin về Tổng giám đốc mới thay vị trí của bà Nguyễn Thị Như Loan. Tân CEO công ty không ai khác là ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan. Ông Cường là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đồng thời, HĐQT công ty này cũng đề cử ông Cường làm thành viên HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027. Việc bầu cử này là nội dung mới trong tờ trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2, dự kiến tổ chức vào ngày 30/7. Trước đó, công ty tổ chức lần 1 bất thành do tỷ lệ tham dự không đủ.

Cổ phiếu QCG phiên sáng nay khớp lệnh thấp dù giảm sàn (Nguồn: VDSC).

Thị trường chung vẫn diễn biến không mấy tích cực, chỉ số chính VN-Index hầu hết thời gian đều vận động dưới đường tham chiếu.

Có thời điểm, chỉ số đại diện sàn HoSE đã xuyên thủng 1.220 điểm, tuy nhiên lực cầu tại vùng này đã hỗ trợ thị trường hồi phục. Tạm kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 2,53 điểm tương ứng 0,21% còn 1.229,28 điểm; HNX-Index giảm 1,57 điểm tương ứng 0,67% và UPCoM-Index giảm 0,62 điểm tương ứng 0,65%.

Khối lượng giao dịch đạt 421,82 triệu cổ phiếu tương ứng 10.216,94 tỷ đồng trên HoSE. Các con số này trên HNX là 30,46 triệu cổ phiếu tương ứng 619,12 tỷ đồng và 23,12 triệu cổ phiếu tương ứng 359,06 tỷ đồng.

Phần lớn cổ phiếu trên thị trường giảm giá, tuy vậy, mức giảm đã có phần nào chững lại, đồng thời một số mã đã cho dấu hiệu phục hồi.

GVR hồi phục và trở thành mã có ảnh hưởng tích cực nhất lên VN-Index.

Chẳng hạn, tại rổ VN30, cổ phiếu GVR sau chuỗi giảm mạnh đã bật tăng 3,4% với khớp lệnh gần 3 triệu cổ phiếu và trở thành mã có ảnh hưởng tích cực nhất với VN-Index. POW tăng 2,3%; VJC tăng 1,6%.

Bên cạnh đó, các mã lớn thuộc nhóm ngân hàng cũng "bật xanh" trên bảng điện. Cụ thể, SSB tăng 1,6%; TPB tăng 0,8% và khớp lệnh 11,2 triệu đơn vị; VCB tăng 0,6%; BID tăng 0,4% và VPB tăng 0,3%.

Mặc dù phần lớn cổ phiếu chứng khoán vẫn giảm giá nhưng đã không còn tình trạng giảm sàn. VCI, SSI, HCM điều chỉnh khá mạnh trong khi FTS và TVS tăng nhẹ 0,5%.

Cổ phiếu bất động sản ghi nhận trạng thái tăng tại NVT, SIP, HDG, DXG, CCL, HDC, NTL, KBC, NVL, TCH…