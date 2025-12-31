Người mua vàng lỗ ngay 7 triệu đồng/lượng trong một ngày khi giá giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/12, có thời điểm giá vàng được niêm yết tại 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nếu mua vàng ở mức đỉnh 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) thiết lập trước đó, người mua hiện đã lỗ ngay 7 triệu đồng/lượng sau một ngày.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, tại Hà Nội, không ít người xếp hàng bên trong các cửa tiệm trên đường Cầu Giấy và Trần Nhân Tông để giao dịch. Tuy nhiên, vàng miếng “cháy hàng”, khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn trơn. Nhân viên tại các cửa hàng cho biết số lượng người đến mua đông nhưng nguồn cung giới hạn.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 4.355 USD/ounce, giảm hơn 200 USD từ vùng đỉnh, tương đương mức giảm 4%. Diễn biến này được các chuyên gia đánh giá do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới được thu hẹp về vùng 15,5 triệu đồng.

Kim loại quý vừa lập đỉnh mới cuối tuần trước, với 4.549 USD. Diễn biến hôm qua được cho là do nhà đầu tư bán chốt lời. "Tất cả kim loại quý gần đây đều tăng giá hoặc lập kỷ lục mới. Chúng ta đang chứng kiến hoạt động chốt lời sau diễn biến đó", David Meger, Giám đốc Giao dịch kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch High Ridge Futures nhận định.

Trong khi đó, Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho rằng giá các kim loại quý càng giảm mạnh do thanh khoản thấp trong dịp nghỉ lễ.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 65%. Đây là công cụ trú ẩn truyền thống, thường có diễn biến tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Sau giai đoạn tăng trưởng mang tính lịch sử, đẩy giá vàng lên nhiều mức cao kỷ lục trong những ngày cuối cùng của năm, các nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi rằng, động lực này có thể kéo dài bao lâu?

Theo Robert Gottlieb, một lãnh đạo kỳ cựu trong lĩnh vực kim loại quý, câu trả lời không nằm ở các mục tiêu giá ngắn hạn hay những đợt “ép giá” mang tính đầu cơ, mà ở một sự dịch chuyển cấu trúc, đang tái định nghĩa vai trò của vàng trong các danh mục đầu tư toàn cầu.

Robert Gottlieb nói đây là lúc mọi người thức tỉnh và nhận ra tài sản cứng là một nhu cầu thiết yếu. Kim loại quý này đã trải qua những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, làm thay đổi cục diện thị trường.

Ông giải thích rằng, khoảnh khắc quyết định của vàng xuất hiện vào năm 2022, sau khi chính phủ Mỹ và các đồng minh “vũ khí hóa” đồng USD. Hệ quả là các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi đã ồ ạt mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Theo vị này, khi các ngân hàng trung ương quyết định mua vàng, họ không dựa trên giá, mà dựa trên chính sách - những gì đang diễn ra trong và ngoài quốc gia của họ.

Gottlieb cho biết, sự thay đổi chính sách này có tính bền vững, bởi dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương hiện vẫn còn ở mức tương đối thấp. Ông nhấn mạnh trụ cột hỗ trợ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nhà đầu tư. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương tạo ra lực mua thường trực, giúp nâng đỡ giá ngay cả khi các dòng tiền đầu cơ lên xuống thất thường.