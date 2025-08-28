Cổ phiếu nhà "ông trùm chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng lên cao nhất lịch sử

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (28/8), cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tăng mạnh nhất trong nhóm VN30, lên 42.000 đồng/đơn vị. Phiên thứ 4 liên tiếp, cổ phiếu SSI tăng mạnh, bao gồm một ngày tăng trần, đưa giá lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Cổ phiếu SSI vượt đỉnh trong bối cảnh doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 24.934 tỷ đồng. Nếu kế hoạch được cổ đông thông qua, SSI sẽ lấy lại vị thế công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về quy mô vốn.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI (Ảnh: SSI).

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể còn dành kỳ vọng về sự phát triển của SSI đối với tài sản số - lĩnh vực được thị trường đặc biệt quan tâm gần đây.

Khung pháp lý cho thị trường tài sản số tại Việt Nam ngày càng được củng cố, thể hiện qua Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Chiến lược Blockchain Quốc gia, mới nhất là Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ 1/1/2026.

Công ty chứng khoán SSI do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch cũng đang đẩy mạnh phát triển thị trường tài sản số. Công ty thành viên Công nghệ số SSI (SSI Digital) mới đây cũng khởi công Khu phức hợp Công nghệ số và Blockchain tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp blockchain và các ứng dụng điện toán tiên tiến.

Lãnh đạo SSI cho rằng chiến lược phát triển tài sản số của công ty sẽ không dừng lại ở mục tiêu kinh doanh, mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt, kiến tạo.

Ngoài "điểm sáng" SSI, cổ phiếu SHB cũng gây chú ý khi tiếp tục được giao dịch khối lượng lớn với hơn 152,8 triệu đơn vị. Mã này tăng 4,2% lên 18.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng tốt, ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay như VPB, LPB, TCB, SHB, TPB...

Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 8 điểm, lên 1.680,86 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 34.422 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, bán mạnh các mã MSB, MBB, STB, SSI, SHB, VPB.