Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang chỉ được giao dịch lô chẵn

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) mới có quyết định điều chỉnh thông báo với cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Theo quyết định cũ, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận.

Với quyết định điều chỉnh, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục 3 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết theo Quyết định số 22 ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/5.

Như vậy, cổ phiếu DGC vẫn được giao dịch cả ngày nhưng chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn.

Trước đó, nguyên nhân cổ phiếu DGC bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch trong phiên chiều do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch quy định.

Gửi văn bản đến HoSE để khắc phục tình trạng chậm nộp báo cáo tài chính, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cho biết doanh nghiệp đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/5 và đang gấp rút triển khai công việc.

Công ty cam kết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để phát hành báo cáo sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, công ty sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định và dự kiến hoàn tất trong quý II.

Hóa chất Đức Giang mới có thay đổi về đội ngũ lãnh đạo. Ông Đào Hữu Kha, em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, giữ chức Chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.